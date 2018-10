Matt Damon en cinq facettes

Voyez Nous avons acheté un zoo sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 12 octobre, à 1 h 29

Aussi à l’aise au milieu de la troupe de Saturday Night Live que dans des drames ou des films de genre, Matt Damon a réussi à imposer son physique presque cliché de l’Américain parfait un peu partout avec un talent indéniable. Penchons-nous sur cinq dimensions de son jeu d’acteur particulièrement intéressantes.





Nous avons acheté un zoo, de Cameron Crowe Photo : Neal Preston

Le papa au grand cœur : Nous avons acheté un zoo (Cameron Crowe, 2011)

Dans ce film de Cameron Crowe, Matt Damon est un papa, veuf, bien décidé à faire tout ce qu’il peut pour que ses deux enfants retombent sur leurs pieds et retrouvent leur joie de vivre. Même acheter un zoo en piteux état et se dépasser pour en refaire un lieu de vie. C’est le genre de rôle destiné à faire pleurer dans les chaumières, tout en sucre et en miel, mais qui, grâce au charisme solide et à la pudeur naturelle de Damon, réussit à toucher droit au cœur, avec simplicité, bienveillance et honnêteté. Voilà un tour de force dans un film qui, sans lui, aurait peut-être plongé tête première dans la guimauve la plus poisseuse.





Jason Bourne, de Paul Greengrass Photo : Jasin Boland

L’espion qui n’a peur de rien : la série des Jason Bourne (Doug Liman, Paul Greengrass, 2002, 2004, 2007 et 2012)

James Bond réinventé, Jason Bourne a ceci de particulier qu’il est une machine à tuer… qui ne se souvient pas d’en être une. Le visage poupin et l’air candide de Damon aident assurément à rendre crédible la trame de la série de films mettant en vedette Jason Bourne, mais c’est aussi là qu’il fait preuve d’un jeu plus physique, moins fluide qu’un Tom Cruise, certes, mais dans lequel il a su canaliser une puissance qui lui va particulièrement bien.





L'énigmatique M. Ripley, d'Anthony Minghella Photo : Paramount

Le séducteur machiavélique : L’énigmatique M. Ripley (Anthony Minghella, 1999)

En 1999, Anthony Minghella adapte un roman de Patricia Highsmith, déjà adapté dans Plein soleil. Et après Alain Delon, c’est donc Matt Damon qui hérite du rôle de Tom Ripley, un jeune homme séduisant, prêt à beaucoup pour quelques billets. Sous le soleil chaud de l’Italie, sa morale se dilue encore plus et nous découvrons un Matt Damon subtil, plein de finesse et d’ambivalence, cachant sous son sourire plein de dents blanches une âme bien plus complexe qu’il n’y paraissait jusque-là.





Seul sur Mars, de Ridley Scott Photo : 20th Century Fox

Le débrouillard : Seul sur Mars (Ridley Scott, 2015)

Après un accident, un astronaute se retrouve… seul sur Mars. Sur cette idée pour le moins simple, Scott développe un film-véhicule pour Damon qui a l’intelligence de ne pas céder aux attentes ou aux clichés. Pas de cris, pas de panique, pas de traumatisme constant, donc, mais plutôt un homme qui se met au travail, comptant sur son ingéniosité et ses connaissances (même à propos de la culture de pommes de terre) pour survivre. À sa manière, un personnage héritier de celui qui fit découvrir Matt Damon au monde, dans Good Will Hunting!





Good Will Hunting, de Gus Van Sant Photo : Alliance Vivafilm

Le génie : Good Will Hunting (Gus Van Sant, 1997)

C’est pratiquement un conte de fées. Matt Damon et son ami Ben Affleck, ne trouvant pas de rôles, écrivent un scénario sur un génie des mathématiques, orphelin, vivant dans une maison en piteux état d’un quartier défavorisé de Boston. Contre toute attente, et après un peu d’insistance, Damon parvient même à obtenir du studio de jouer lui-même le rôle principal. La suite, on la connaît. Aux côtés de Robin Williams, Matt Damon excelle en surdoué pour le moins perturbé et, en plus de l’Oscar du meilleur scénario, gagne au festival de Berlin un Ours d’argent « pour exploit unique », récompensant son scénario et sa performance.





