Le trésor d’ICI Tou.tv : Pour l’amour de Dieu, de Micheline Lanctôt

L’enfance, la difficulté que l’on peut avoir à assumer la parentalité, les tourments qui ne cessent de grandir à mesure que l’on avance en âge… Voilà bien des sujets qui semblent préoccuper la cinéaste Micheline Lanctôt. On le constate dans Sonatine, bien sûr, peut-être son film le plus marquant, mais aussi dans Suzie, Le piège d’Issoudun ou même Pour l’amour de Dieu, qui trouve d’ailleurs ses racines… dans les souvenirs d’enfance de Lanctôt. Il n’y a pas de hasard.

Dans cette septième réalisation, datant de 2010, c’est donc autour d’une petite fille de 11 ans que tout se joue. Cette petite fille est férue de Dieu et de religion – ce qui lui permet de s’échapper au moins spirituellement d’un climat familial tendu – et, dans le Québec de 1959, celui-là même qui était plus catholique que le pape, elle assistera aux élans interdits entre sa professeure et un jeune père dominicain, fraîchement débarqué. La fillette ne comprendra pas cette attirance, qui lui donnera surtout le sentiment d’être rejetée.





Pour l'amour de Dieu, de Micheline Lanctôt Photo : Marlène Gélineau Payette



C’est ainsi par le truchement du désir interdit et des passions retenues que Pour l’amour de Dieu aborde, à sa façon, la Grande Noirceur, symbolisant par là même tout ce que cette période a pu avoir de complexe, d’ambigu et de contradictoire.

Pourtant, au-delà de l’histoire ou de la sociologie, ce qui frappe encore davantage dans Pour l’amour de Dieu, c’est la tension, forcément bouleversante, qui peut exister entre les contraintes morales imposées par le contexte et les élans humains du cœur, troubles et dangereux, autant ceux des adultes que ceux des plus jeunes.

L’intelligence de Lanctôt est alors d’avoir su faire de cette tension le moteur de scènes non pas provocatrices ou donneuses de leçons, mais au contraire pleines de grâce. Une scène de rêve pas loin du sublime, un symbolisme affirmé (ou parfois plus discutable, comme lors d’apparitions de Jésus lui-même, un rien maladroites) ou les présences d’une délicatesse rare de Madeleine Péloquin et d’un charme affirmé d’Ariane Legault : oui, parfois certaines sensibilités sont si belles qu’elles nous feraient presque croire au divin.





