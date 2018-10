Pinocchio est-il le meilleur film de Disney?

Le sculpteur Geppetto vit seul avec son chat et son poisson rouge. Un jour qu’il fabrique une marionnette de petit garçon, il se prend à rêver qu’elle prenne vie. Des pensées que va entendre la Fée bleue… Et voilà comment Pinocchio est né. Aussi simple que ça. Mais passé entre les mains des dessinateurs et animateurs des studios Disney en 1940, il est aussi devenu l’une des figures mythiques du cinéma pour enfants, héros d’un film enchanteur et merveilleux que plusieurs n’hésitent pas à qualifier de meilleur de l’histoire de Disney.

Pourquoi?

Pinocchio Photo : Studios Disney

Parce qu’il raconte une histoire qui a fait ses preuves

Tout commence à Florence, en Italie. Nous sommes en 1881 et Carlo Collodi, un jeune journaliste criblé de dettes, écrit quelques histoires pour enfants qu’il parvient à vendre à un magazine. Pourtant, ce qu’il croit être une occupation passagère dure 15 ans. Et ses lecteurs, de plus en plus nombreux, se plaignent massivement lorsqu’il annonce vouloir arrêter en tuant son personnage principal. C’est alors qu’il invente le personnage de la Fée pour le ressusciter et que Pinocchio naît. Sous les hourras des lecteurs ravis par ces aventures tantôt sombres tantôt légères, toujours palpitantes.





Pinocchio Photo : Walt Disney Pictures

Parce que les studios Disney se sont donné les moyens

Après Blanche-Neige et les sept nains, Pinocchio n’est que le deuxième film sorti des studios Disney. Mais il leur a coûté le double du premier! Si certes les progrès techniques permettaient à l’époque un rendu plus fluide des mouvements, le film a surtout profité d’un investissement massif de l’entreprise : plus de 18 mois de préparation, 2,5 millions de dollars de budget, 750 artistes, 80 musiciens, plus de 1 million d’esquisses dessinées à la main et 175 marionnettes. Les enfants n’y voient peut-être que du feu, mais à l’écran, aucun doute possible : les couleurs, particulièrement harmonieuses, les déliés des gestes, le nombre de détails, la vivacité du trait et l’illusion parfaite de la vie donnée à un pantin de bois sont soufflants. Malheureusement sorti en pleine Seconde Guerre mondiale, il n’a par contre pas pu récolter de recettes sur le territoire européen immédiatement et c’est plutôt sur le long cours, en ressortant successivement dans différents territoires, que Pinocchio a pu s’imposer comme un succès.





Pinocchio Photo : Studios Disney

Parce que la musique en est inoubliable

Le récit original n’en contenait évidemment pas, mais Disney a fait de ses ajouts musicaux, depuis les débuts, sa marque de commerce. Et si le Un jour, mon prince viendra de Blanche-Neige résonne encore dans les têtes, c’est avec Pinocchio que Disney a gagné deux Oscar, pour sa musique et pour la chanson Quand on prie la bonne étoile (When You Wish Upon a Star) qui a aussi été classée par l’American Film Institute parmi les 10 plus grandes chansons de films de l’histoire.





La bande-annonce de Pinocchio, diffusé dans Le monde merveilleux de Disney dimanche 14 octobre, à 15 h, sur ICI Télé (source : YouTube)