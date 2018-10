Les 6 secrets de La reine des neiges

Voyez La reine des neiges sur ICI Télé le dimanche 7 octobre à 15 h.

Deux ans et demi et une équipe de quasiment 600 personnes : voilà l’investissement qu’a demandé la production de La reine des neiges, sorti en 2013, en Cinémascope s’il vous plaît. Mais le jeu en valait la chandelle. Cinq ans plus tard, l’histoire d’Anna et de sa sœur, Elsa, condamnée par un sort maléfique à geler tout ce qu’elle touche, reste d’une joliesse et d’une pertinence parfaitement modernes. Mais derrière sa couche de glace, que cache encore La reine des neiges pour nous faire fondre?

Une adaptation pleine de clins d’œil

La reine des neiges est adapté, comme La petite sirène, d’un conte de Hans Christian Andersen. Mieux que cela, plusieurs prénoms choisis pour les héros sont des clins d’œil direct à cette source : le prince Hans, Kristoff (deuxième prénom de l’écrivain) ou Anna (les deux premières lettres évoquent celles du nom de famille de l’auteur).





Une histoire de filles (presque) racontée par une femme

Oui, l’histoire a retenu La reine des neiges comme étant la première production Disney à être réalisée par une femme. Mais il faut être exact : si Jennifer Lee (auparavant scénariste notamment des Mondes de Ralph) faisait bien ses débuts de réalisatrice pour ce film, elle les faisait dans une coréalisation avec Chris Buck.

Une touche de South Park

Musical et chanté, oscarisé pour sa chanson-velcro Libérée, La reine des neiges a notamment bénéficié du talent d’un artiste de Broadway : Robert Lopez. Un compositeur entre autres reconnu pour ses créations musicales dans l’intensément subversif et hilarant Book of Mormons, des impayables Matt Stone et Trey Parker (South Park).





De la Norvège à Hollywood

Pour composer l’univers de La reine des neiges, l’équipe de création a principalement puisé son inspiration en Norvège. De voyages sur place jusqu’aux noms donnés à certains personnages (le cheval d’Anna s’appelle ainsi Kjekk, signifiant « beau » en norvégien) en passant par la reprise de coutumes ou de débats de société locaux (dans un feu de cheminée, les bûches doivent-elles être posées écorce en haut ou en bas?), tout le film baigne volontairement dans une ambiance scandinave, aussi cohérente que dépaysante.





Un immense succès

La reine des neiges reste encore à ce jour le plus grand succès de l’écurie Disney et le film d’animation ayant rapporté mondialement le plus de revenus. Mais surtout, il a trouvé sa place dans la culture mondiale en devenant le premier film Disney dans lequel l’héroïne n’était pas préoccupée par une relation amoureuse, mais plutôt par celle avec sa sœur.

Caméo

Si les films Disney et surtout Pixar sont remplis de clins d’œil et d’autres surprises, une invitée-surprise se fait remarquer dans La reine des neiges. C’est Raiponce, dont la silhouette se fait reconnaître parmi celles des invités à la cérémonie de couronnement d’Elsa. Encore plus amusant, Idina Menzel, qui prête sa voix à Elsa, avait auditionné pour le rôle de Raiponce, mais ne l’avait pas obtenu.

