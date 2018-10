Le trésor d’ICI Tou.tv : Maudite poutine, de Karl Lemieux

En 2016, c’était son premier long métrage, notamment remarqué aux festivals de Venise et de Rotterdam. Mais le nom de Karl Lemieux, réalisateur de Maudite poutine, était loin d’être inconnu des amateurs, autant de cinéma expérimental (ses courts métrages Passage, Mamori ou Ondes et silence) que de musique (il a fait connaître son travail vidéo avec le groupe Godspeed You! Black Emperor).

Pour son passage vers le format long, Karl Lemieux n’a d’ailleurs pas renié ses racines. C’est même délibérément que Maudite poutine, tourné en 16 mm avec le directeur photo Mathieu Laverdière, s’impose d’abord et avant tout comme un travail formel saisissant. Noir et blanc ultra-contrasté, découpes très nettes, effets de flous et de ralentis, travail songé sur la matérialité des images autant que sur les textures sonores : l’expérience passe par l’œil, l’oreille, les sens, peut-être, et même sûrement plus que par les canaux habituels de compréhension d’un récit.





Maudite poutine, de Karl Lemieux Photo : FunFilm Distribution



Non que Maudite poutine ne raconte pas d’histoire (un musicien qui a volé du pot à des trafiquants locaux renoue avec son frère, un homme mystérieux vivant dans une roulotte en pleine campagne), mais ce récit criminel, aux dialogues a minima et au montage parfois déconcertant, se mêle intimement à un essai sensitif. Et ce qui prime, on le comprend rapidement, c’est bien l’atmosphère qui se dégage de cet objet étrange, insolite. Une atmosphère oppressante, sombre, violente, dangereuse.

Et dans cette ambiance industrialo-rurale-trash, les charismes inversés de Jean-Simon Leduc et Martin Dubreuil se complètent et opèrent à merveille. Sans compter sur les participations, tout aussi marquantes, de Robin Aubert ou de Francis La Haye. Ensemble, ce sont eux qui donnent la chair, vénéneuse et troublante, à cet objet inclassable, tantôt déroutant, souvent hypnotique, habité d’une poésie toxique étrange qui émane d’une relation entre frères dont toutes les brisures s’expriment par un travail de mise en scène aussi réflexif qu’impressionnant.







