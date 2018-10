5 films à découvrir au Festival du nouveau cinéma

Bien sûr, il y aura quelques gros canons cette année : la Palme d’or (Shoplifters, de Hirokazu Kore-eda), les nouveaux films de Lars von Trier, de Gaspar Noé, de Barry Jenkins, de Jia Zhangke, ou encore la visite de Paul Schrader (scénariste de Taxi Driver) pour une classe de maître, assurément un événement.

Pourtant, sur les chemins de traverse du Festival du nouveau cinéma, on peut aussi se faire plaisir avec quelques variations nouveau genre autour de l’amour.

Rafiki, de Wanuri Kahiu Photo : Big World Cinema

L’amour interdit : Rafiki, de Wanuri Kahiu

C’était le premier film kenyan à être présenté en compétition officielle à Cannes. À voir Rafiki, de la jeune réalisatrice Wanuri Kahiu (membre d’un collectif appelé Afrobubblegum, ce qui donne le ton), on comprend qu’il ne s’agissait pas que d’une sélection par principe. Réinventant la romance adolescente, mais entre deux jeunes filles (Rafiki est d’ailleurs banni au Kenya), le film commence comme une ode à l’énergie de la jeunesse, sensuelle et libre, puis entame un crescendo dramatique bouleversant, avant de nous laisser émus et réveillés.





The Russian Five, de Joshua Riehl Photo : Lucky Hat Entertainment

L’amour sportif : The Russian Five, de Joshua Riehl

Une ville en plein marasme, Détroit, et cinq joueurs de hockey russes (Fedorov, Konstantinov, Fetisov, Larionov et Kozlov) exfiltrés pour venir s’intégrer comme du beurre de cacahuètes à de la confiture dans l’équipe locale des Red Wings et sauver l’esprit de la cité? Hollywood nous l’aurait conté qu’on ne l’aurait pas cru, et pourtant. Retraçant avec animations, têtes parlantes et archives cette histoire incroyable dans les années 90, le documentaire mêle géopolitique et intensité sportive pour un drame épique, rocambolesque et puissamment émotif dans son dernier tiers, après que le destin s’est fait tragique.





Au poste, de Quentin Dupieux Photo : Diaphana Distribution

L’amour de l’absurde : Au poste!, de Quentin Dupieux

Depuis son premier long métrage, Steak, Quentin Dupieux en a fait sa marque de commerce : l’absurde, parfois simplement pour l’être. Dans Au poste!, c’est plutôt l’humour farfelu, parodie des films policiers des années 70 – avec un Benoît Poelvoorde parfait en Belmondo du pauvre et une découverte à moustache, Grégoire Ludig, humoriste au sens du rythme comique impeccable, sans parler d’Anaïs Demoustier, hilarante –, qui domine et permet de faire accepter les jeux spatiotemporels et les mises en abyme dans les mises en abyme. Drôle, inventif et surprenant.





Guy, d'Alex Lutz Photo : Apollo Films

L’amour filial : Guy, d’Alex Lutz

Rare acteur physique et transformiste, à la Peter Sellers, Alex Lutz (Catherine et Liliane) s’invente dans sa première réalisation un rôle de vieux chanteur populaire démodé auquel un jeune réalisateur décide de consacrer un portrait. Faux documentaire, oui, vacheries lancées en douce au monde du spectacle qui n’est pas tendre avec ceux qui vieillissent, oui encore, mais surtout tendresse, joliesse, atmosphère pathétique et touchante, avec en prime quelques questions profondes sur ce que sont l’art et le réel.





Fugue, d’Agnieszka Smoczynska Photo : Copyright MD4 SP. Z O.O.

L’amour perdu : Fugue, d’Agnieszka Smoczynska

Deuxième long métrage de la Polonaise Agnieszka Smoczynska, Fugue commence dès son premier plan, sombre et oppressant, à mettre mal à l’aise. Une femme, apparemment mal en point, titube et sort d’un tunnel de métro. Elle déambule au milieu des passagers, s’arrête, baisse sa culotte et fait pipi sur le quai, hagarde, tandis qu’un immense vide se crée autour d’elle. Alicja ne se souvient de rien, depuis deux ans. Retrouvée par ses parents, son mari et son fils après un passage à la télévision, elle reste butée, mauvaise, rebelle… Une actrice impressionnante de présence et de dureté, Gabriela Muskala, une mise en scène atmosphérique froide anxiogène, une tension constante, oui, Fugue est un étau, mais du genre qui serre longtemps le cœur et impose un portrait de femme inattendu et impressionnant.







Le Festival du nouveau cinéma a lieu du 3 au 14 octobre