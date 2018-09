Plein écran, épisode 15 : la relation cinéaste-directeur photo

On connaît bien sûr les noms de Bergman, des frères Coen ou de Xavier Dolan. Mais que seraient leurs films sans les éclairages hallucinants de Sven Nykvist, de Roger Deakins ou d’André Turpin? Un cinéaste, sans directeur photo, c’est un peu comme visiter un musée dans le noir. Et vice-versa!

Mais comment travaillent-ils ensemble? Qui fait quoi? Un directeur photo, c’est un sous-commandant en chef ou un électron libre? Tourner en numérique ou en pellicule, qu’est-ce que ça change? Pour mieux comprendre ce qui se joue entre ces deux artistes, Plein écran reçoit un couple qui depuis 2011 n’en finit plus de se compléter : Sébastien Pilote et Michel La Veaux, qui, ensemble, ont fait Le vendeur, Le démantèlement et La disparition des lucioles, prix du meilleur film canadien au dernier Festival de Toronto (en salle depuis le 21 septembre).

Et comme d’habitude, voici les recommandations de l’animatrice et de ses invités. Ce mois-ci : le film le mieux photographié

Michel La Veaux : Henri Alekan et Jean Cocteau, pour La belle et la bête (Un extrait, source : YouTube)



Également Bruno Nuytten et André Téchiné pour Les sœurs Brontë, Vittorio Storaro et Bernardo Bertolucci pour Le conformiste, Xaver Schwarzenberger et Rainer Werner Fassbinder pour Le secret de Veronika Voss, Jean-Yves Escoffier et Leos Carax pour Les amants du Pont-Neuf…





Sébastien Pilote : Giuseppe Rotunno et Luchino Visconti pour Le guépard (La bande-annonce, source : YouTube)



Également Lucien N. Andriot et Raoul Walsh pour The Big Trail.





Helen Faradji : Ed Lachman et Todd Haynes pour Carol (La bande-annonce, source : YouTube)



Également Emmanuel Lubezki et Terrence Malick pour A Tree of Life





De plus, en début et en fin d’épisode, nous faisons le point sur ce qui a agité, agite et agitera le merveilleux monde du cinéma et optons pour un détour à vélo pour connaître l’étonnante suggestion cinéma d’un homme tout aussi étonnant : Vincent Hanrion, fondateur et président de Cinécyclo, un organisme qui se balade partout dans le monde pour organiser des projections itinérantes… grâce à des vélos.