Le trésor d’ICI TOU.TV : Le confort et l’indifférence, de Denys Arcand

« Les hommes sont beaucoup plus épris du présent que du passé », constatait Nicolas Machiavel. Et pourtant. Si la formule « pour savoir qui l’on est et où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient » est éculée, elle n’en reste pas moins vraie. Regarder aujourd’hui Le confort et l’indifférence, de Denys Arcand, permet de le mesurer tout en faisant mentir le penseur et théoricien politique.

Il y a 37 ans, en 1980, quatre ans après l’arrivée au pouvoir du Parti québécois, se tenait le premier référendum au Québec sur l’éventuelle souveraineté de la province. Après une campagne pour le moins passionnée, et un moment d’histoire rare où un peuple a pu regarder son avenir droit dans les yeux, la majorité s’est exprimée en défaveur d’une telle possibilité, optant pour le non à 59,5 %.

C’est ce moment particulier et intense que le documentaire chronique en dévoilant à la fois la pertinence et la férocité du regard du jeune Denys Arcand. Mais au-delà du témoignage historique, Le confort et l’indifférence mérite aussi sa place dans les livres d’histoire de l’art.

Un exemple de cinéma direct

Ils sont ouvriers, agriculteurs, jardiniers, ménagères. Ils sont pure laine ou immigrés, jeunes ou vieux, femmes ou hommes. Ils sont pour ou contre. Ils s’expriment avant et après le vote du 20 mai 1980. Et ce sont eux, citoyens dont certains avaient déjà marqué les documentaires de Bernard Gosselin, de Gilles Groulx, de Pierre Perrault ou de Tahani Rached (à la demande d’Arcand, ces cinéastes sont allés eux-mêmes tourner ces séquences), qui prennent en charge la narration de ce documentaire audacieux qui leur donne la parole, avec un sens de l’intimité rare. Mais qui dit cinéma direct ne dit certainement pas objectivité journalistique. Car derrière son vernis ultradémocratique, Le confort et l’indifférence n’a pas non plus peur de révéler un point de vue fort et dérangeant en se montrant aussi cinglant qu’accusateur. Envers tout le monde.





Le confort et l'indifférence de Denys Arcand Photo : ONF



Un brillant exercice de montage

C’est par le montage que Denys Arcand va exercer son droit à l’engagement le plus marqué. Nul besoin de dire et d’expliquer ce qu’il veut dire, comme Michael Moore le fait aujourd’hui. Les séquences, arrimées les unes aux autres dans un ordre bien précis, le font elles-mêmes. Et c’est ainsi qu’un enchaînement rapide d’extraits de politiciens fédéraux en train de chanter l’Ô Canada devient un commentaire politique aussi ironique qu’acerbe. Ainsi encore que des images de la foule en liesse rassemblée dans les rues après une victoire du Canadien ou au Stade olympique pour le début des Floralies se transforment en critique virulente de la capacité des Québécois à troquer un rêve pour un autre, surtout si ce dernier n’implique aucun changement dans leurs habitudes de vie. Nul besoin d’effets de style racoleurs : la précision presque clinique du montage suffit.

Une illustration parfaite de ce qu’est la dialectique

Bien sûr, la dialectique pourrait se résumer en cette simple formule : 1 + 1 = 3. Mais elle se comprend encore plus finement en voyant ce film où les séquences purement documentaires sont alternées avec des extraits montrant Jean-Pierre Ronfard jouant des passages du Prince, de Machiavel, déguisé comme lui mais confortablement installé dans un bureau de chef d’entreprise. Comme celles d’un chœur grec, ses interventions viennent alors contredire ou au contraire accentuer ce que les images montrent, leur faisant alors prendre une épaisseur et une signification tout à fait nouvelle.





Passionné, érudit, aigre, historique, intelligent, cinglant, Le confort et l’indifférence est offert sur ICI TOU.TV.