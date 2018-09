Mérida est-elle la princesse Disney la plus rebelle?

Voyez Rebelle, le dimanche 30 septembre à 15 h sur ICI Radio-Canada Télé.

En 2012, pour notre plus grand bonheur, Disney brasse les cartes. Fini les princesses à sauver, les cœurs à prendre, les pantoufles de vair et les rôles traditionnels. Bienvenue à une nouvelle sorte d’héroïne, plus moderne et plus mordante que jamais.

La nouvelle princesse Disney s’appelle donc Mérida, et dans son Écosse médiévale, elle est bien décidée à briser ses chaînes et à s’affranchir de son statut de princesse à marier en se servant de son tempérament et de son arc. Et nous ne sommes pas les seuls à avoir été ravis : Rebelle a remporté sans difficulté l’Oscar du meilleur film d’animation en 2013 tout en réussissant à imposer dans l’imaginaire des plus jeunes l’idée d’une fille cool et battante. Mais est-elle la plus rebelle du lot?





Rebelle Photo : Pixar

Oui, elle est la première

Bien sûr, Disney avait déjà fait place à plusieurs femmes légendaires (Pocahontas, Raiponce…). Mais à Pixar, d’où est sorti Rebelle, c’est la première fois qu’on crée un rôle principal féminin. De plus, la réalisation est confiée à Mark Andrews et Brenda Chapman, la première femme américaine à jouer ce rôle dans un film d’animation (Le prince d’Égypte, en 1998).





Rebelle Photo : Pixar

Oui, elle a tout un caractère

Mérida a des cheveux bouclés et roux flamboyants. Ce n’est pas un détail : avant elle, toutes les princesses avaient les cheveux lisses, et les équipes de Pixar ont dû faire de grands efforts techniques pour apprendre à dompter cette crinière et la rendre cohérente à l’écran. Cette allure lui donne un genre d’attitude déterminée et puissante qui fait d’elle une vraie héroïne. Peur de rien ni de personne.





Rebelle Photo : Pixar

Oui, ses préoccupations sont tout sauf sentimentales

Le vrai nœud dramatique dans Rebelle ne réside pas dans des conflits avec un prince plus ou moins rêvé ou un amoureux qui pourrait élever Mérida au-dessus de sa triste condition, mais avec la mère de celle-ci, beaucoup plus traditionaliste et craintive qu’elle, et que la jeune princesse va accidentellement transformer en ours. Il s’agit d’une première chez Disney, qui en profitera par la suite pour varier constamment ses angles : conflit entre sœurs dans La reine des neiges, fillette et son propre cerveau dans Sens dessus dessous, lapine et son envie de devenir policière dans Zootopia, relation fille-famille-Dieu dans Moana… Une porte ouverte sur un monde meilleur.







Rebelle, au Monde merveilleux de Disney, le dimanche 30 septembre à 15 h sur ICI Radio-Canada Télé