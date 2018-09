Voyez Confidences trop intimes, le dimanche 30 septembre à 1 h 12 sur ICI Radio-Canada Télé

En 2004, Patrice Leconte s’associe au scénariste Jérôme Tonnerre (Un cœur en hiver) pour organiser le suspense d’un thriller intimiste, dans un huis clos aussi angoissant qu’érotique. En son cœur, Anna, une femme minée par sa relation défaillante avec son mari, et un conseiller fiscal, William Faber, qui habite et travaille en face d’un psychanalyste, celui-là même avec qui Anna avait rendez-vous, avant qu’elle ne se trompe de porte.

Tendu et palpitant, Confidences trop intimes l’est encore plus grâce à ses deux acteurs, Sandrine Bonnaire et Fabrice Lucchini, d’une finesse rare, et ses dialogues, trésors de subtilités, de manipulations et de désirs. Nous en avons retenu dix extraits.





- Ça fait quatre ans qu’on est mariés et… [elle pleure] Excusez-moi. Ça ne va plus avec lui. Mon mari. Il a beaucoup changé depuis qu’il a arrêté de travailler.





Confidences trop intimes, de Patrice Leconte Photo : TVA Films



-Vous avez parlé de quoi?

-De ses problèmes de couple.

-(Rires) Ha ben, elle est tombée sur un spécialiste.



-Mon mari ne me touche plus. Bon, je préfère ça que d’être battue. Mais là… il me demande de faire l’amour avec un autre homme.





Confidences trop intimes, de Patrice Leconte Photo : TVA Films



-Alors, Monsieur Faber, ça consiste en quoi, votre boulot?

-J’aide les gens à régler leurs impôts.

-Sans tricher?

-Oui. Enfin, oui et non…

-Avec moi, vous avez triché.





Confidences trop intimes, de Patrice Leconte Photo : TVA Films



-Aujourd’hui, j’étais en retard parce qu’il y avait beaucoup de monde sur les boulevards. Ça m’a angoissée, j’ai dû faire un détour par les petites rues.

-Ce ne serait pas plus simple de venir en voiture?

-Mon mari m’interdit de conduire.





Confidences trop intimes, de Patrice Leconte Photo : TVA Films



-Une femme qui parle de sa jouissance, c’est très violent pour un homme. Ça réveille en lui des terreurs archaïques. Il redevient petit garçon.





Confidences trop intimes, sur ICI Radio-Canada Télé le dimanche 30 septembre à 1 h 23. La bande-annonce (source : YouTube)



https://www.youtube.com/watch?v=eq77RqxLpEk