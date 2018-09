La Vénus à la fourrure est-il le meilleur film (récent) de Roman Polanski?

Voyez La Vénus à la fourrure sur ICI Radio-Canada Télé le samedi 22 septembre à 0 h 05

Deux acteurs, une scène de théâtre et un texte piquant : il n’en fallait pas plus à Roman Polanski en 2013 pour créer une œuvre aussi jubilatoire que réflexive, adaptée de la pièce de David Ives (inspirée du roman écrit en 1870 par Leopold von Sacher-Masoch) et qui lui a valu un César du meilleur réalisateur. Mais est-elle la meilleure de Roman Polanski, qui compte tout de même quelques films majeurs à son actif?





La vénus à la fourrure de Roman Polanski Photo : Les Films Séville Inc.



Oui, c’est une offrande aux acteurs

Au départ, c’est Louis Garrel qui devait jouer ce metteur en scène qui auditionne des actrices seul dans un théâtre parisien. Au final, c’est plutôt Mathieu Amalric qui s’est transformé en double de Polanski face à une Emmanuelle Seigner (compagne du cinéaste, déjà par trois fois dans ses films) étonnante en actrice vulgaire, délurée et prête à tout pour obtenir le rôle. Dialogues d’un piquant irrésistible, répliques assassines, retournements de situations et manipulations en tout genre : les deux s’en donnent à cœur joie, transformant les planches en véritable arène en huis clos où ils s’affrontent à grands coups de tirades acides pour notre plus grand bonheur.





La Vénus à la fourrure, de Roman Polanski Photo : Les films Séville



Oui, le propos est complexe, donc passionnant

Les apparences sont-elles faites pour tromper le monde? Qu’est-ce au juste que jouer? Les relations homme-femme sont-elles nécessairement faites de pouvoir et de domination? Comment s’attaquer au machisme et à ses préjugés? La fin justifie-t-elle les moyens? La vulgarité extérieure est-elle pire que celle de l’âme? Le dégoût peut-il mener à l’obsession? La Vénus à la fourrure multiplie les pistes de réflexion, avec audace et originalité, refusant de s’en tenir aux explications toutes faites et aux idées simples. Contradictoire, ambivalent, complexe, le propos multidimensionnel et d’une redoutable intelligence stimule autant qu’il amuse.





La Vénus à la fourrure, de Roman Polanski Photo : Les films Séville



Oui, sa mise en scène est d’une rare rigueur

S’il avait déjà expérimenté l’adaptation d’une pièce de théâtre en huis clos (Carnage), cette fois, Polanski semble avoir encore raffiné son art de l’enfermement. Après un travelling saisissant nous faisant entrer dans le théâtre à partir de la rue (il s’agit du théâtre Récamier, à Paris, fermé depuis 1978), nous n’en sortirons plus, Polanski jouant des ombres et des volumes et multipliant les jeux de miroirs pour mieux nous rendre, comme ses personnages, prisonniers de ces jeux de séduction, de rejet et de désirs aussi violents que jubilatoires.

Non, Polanski a réalisé quelques chefs-d’œuvre inégalables

Le plaisir est assurément au rendez-vous devant La Vénus à la fourrure. C’est incontestable. Mais pour autant, et malgré sa verve et son parfum sulfureux, il ne peut tout à fait rivaliser avec les véritables chefs-d’œuvre que Polanski a su créer au cours des années. Qu’on nous jette la pierre au besoin, mais devant un monument comme Chinatown (1974) (d’autres pourront même préférer Le bébé de Rosemary, Le pianiste ou encore Répulsion!), il y a tout de même peu de films qui peuvent souffrir la comparaison!





La Vénus à la fourrure, le samedi 22 septembre, à minuit sur ICI Radio-Canada Télé. La bande-annonce (source : YouTube)