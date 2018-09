Le trésor d’ICI Tou.tv : Petit paysan, d’Hubert Charuel

Lorsque, en 2017, l’ovni Petit paysan, premier long métrage d’Hubert Charuel, a débarqué sur nos écrans, nous n’en revenions presque pas. Pouvait-on réellement réinventer le film agricole avec autant d’énergie, de tension et de surprise? Un César du meilleur premier film, et deux autres (meilleur acteur et meilleure actrice dans un second rôle) plus tard, nous ne pourrions en être plus sûrs. Oui, Petit paysan, aussi séduisant qu’effrayant et épatant, est de ces films inclassables qui réveillent notre désir pour le cinéma et sa capacité inouïe à raconter des histoires.

Au départ, tout est pourtant d’une simplicité déconcertante. Pierre, dans la trentaine, élève des vaches. Et commence alors un film comme on peut avoir le sentiment d’en avoir vu des dizaines, regardant la ferme et l’ouvrage agricole de façon presque documentaire (Hubert Charuel a grandi dans l’exploitation laitière qu’il utilise comme décor de son film, ceci expliquant probablement cela), avec calme et précision, et avec une photographie aux nuances chaudes laissant croire que rien ne pourrait perturber le ronron du travailleur.





Petit paysan, d'Hubert Charuel Photo : FunFilm Distribution



Mais rapidement, le tempo s’affole. Une des vaches fait de la fièvre. Et des saignements apparaissent sur son dos. Pierre, comme d’autres, est bien au courant de cette épidémie qui s’est déclarée en Europe et qui conduit les autorités à décimer les troupeaux malades, par crainte d’une terrible contamination. Avec une habileté folle, le récit dérive alors du documentaire attentif au thriller le plus anxiogène, faisant de la possible paranoïa du jeune homme la pierre angulaire d’un film plus palpitant chaque minute.

S’il reste difficile de croire qu’il s’agit bel et bien d’un premier film tant le crescendo dramatique et la mise en scène sont d’une maîtrise quasi parfaite, Petit paysan peut aussi compter – et pour beaucoup – sur la présence étrange et hypnotique de son acteur principal. Au milieu de plusieurs non-professionnels, Swann Arnaud, lui aussi, nous tient en haleine. Fou? Déterminé? Valeureux? Perdu? Probablement un peu de tout cela. Son Pierre reste, en tout cas, une des plus belles surprises du cinéma français des dernières années. Un personnage complexe et ambivalent, porté par un acteur au visage lunaire et aux yeux en amande et suscitant autant l’inquiétude que l’attachement pour un film refusant les clichés et s’autorisant tous les chemins de traverse; oui, Petit paysan est tout simplement une découverte fantastique.





Découvrez Petit paysan sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).