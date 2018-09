Alexandre Goyette se souvient de King Dave

Voyez King Dave sur ICI Tou.tv Extra et sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 14 septembre à 23 h 05.

.En 2016, le cinéaste Podz et l’auteur et comédien Alexandre Goyette se lançaient tout un défi : adapter la pièce-monologue de Goyette King Dave, pour rendre à l’écran le destin dramatique et puissant de Dave, un petit délinquant qui tombe dans une spirale de violence et de mauvaises décisions, un soir, après qu’un gars se soit approché trop près de sa blonde. Après un prix du meilleur film canadien remporté au festival Fantasia et une carrière en salle remarquée, nous avons voulu fouiller les souvenirs de l’auteur et interprète Alexandre Goyette.

Vous souvenez-vous du jour où vous avez appris que King Dave allait devenir un film?

C’est étrange, parce que ça a vraiment été un très long processus. On était persuadés qu’on avait un objet fort, artistiquement particulier, singulier, et à cause de ça, on avait l’espèce d’a priori qu’on allait pouvoir en faire un film. Donc, je ne peux pas dire que le moment où on a su qu’il était financé a été une immense surprise ou que je m’en souviens particulièrement. C’était plus comme un sentiment du genre : « Enfin, on va de l’avant! » Il faut dire que le scénario était prêt depuis trois ans quand on a eu le financement!





King Dave, de Podz Photo : Les films Séville



Vous souvenez-vous du moment où vous avez su que le film serait tourné en un plan-séquence?

Oh, oui! On était dans un bar sur Mont-Royal avec Podz. On avait bu quelques pintes (rires). On venait de trouver une solution à quelque chose qui nous posait problème, le fait que je n’avais pas le bon âge pour le personnage. Mais depuis longtemps, je me demandais plus profondément aussi comment amener ce récit au cinéma? De façon classique? Éclatée? Rien ne marchait. C’est là, ce soir-là, que Podz a dit : « Dude, il faut faire un plan-séquence. » Je me souviens que j’ai eu des frissons, presque les larmes aux yeux. On allait vraiment tous les deux dans la même direction, même si on savait que ça allait être un défi pour lui à la réalisation, pour moi au jeu et pour tous les départements. On ne savait même pas comment budgéter tout ça! Tout le monde a dû se réinventer pour tenter l’expérience, même les figurants!





Vous souvenez-vous du jour où vous avez vu le film fini pour la première fois?

Je me souviens de l’avoir vu par bouts, le matin, très tôt. On commençait les journées en regardant ce qu’on avait fait la veille et Podz me donnait au moins une heure de notes. Mais fini, fini, c’était, je crois, au studio de postproduction, avec Podz et Nicole [Robert, la productrice]. Je me souviens de m’être senti fier de ce qu’on avait fait et d’avoir réalisé aussi ce qui s’était passé! Au moment où je casse la fenêtre dans le film, je me suis accroché à Podz, qui était assis à côté de moi. J’ai eu un vertige, une peur à retardement!





Et finalement, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de toute l’aventure de King Dave?

La première prise. On ne l’a pas conservée, mais je me souviens que hormis Podz, Jérôme [Sabourin, le directeur photo] et moi, personne ne croyait vraiment qu’on réussirait le projet. Personne ne le disait, mais on sentait que l’idée de rabouter certains plans n’était pas forcément rejetée. Moi, j’étais absolument contre, et je me souviens de cette première prise, la première fois qu’on faisait le film au complet, avec le métro, et qu’à la fin, en plus du « Wow, on a réussi! », j’ai pu voir dans les yeux de tout le monde : « Osti, ils avaient raison! » Après cette prise, quelque chose s’est vraiment déclenché dans l’équipe. On est passés de la quatrième à la cinquième vitesse!





King Dave, sur ICI Tou.tv Extra et le 14 septembre à 23 h 05, sur ICI Radio-Canada Télé. La bande-annonce (source : YouTube)