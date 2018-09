Le trésor d’ICI Tou.tv : Michael Jackson’s This Is It, de Kenny Ortega

Le 25 juin 2009, le monde de la culture pop était pris de court. Michael Jackson venait de mourir, à l’âge de 50 ans, d’une overdose de médicaments. À peine quelques mois plus tard, durant l’automne, sortait Michael Jackson’s This Is It. Peut-être trop tôt pour pouvoir l’apprécier? Reste que le temps ayant fait son œuvre, ce documentaire musical permet aujourd’hui de véritablement mesurer tout le génie créatif de cet homme à la personnalité pour le moins complexe, mais au talent musical indiscutable.

En 2009, cela faisait 10 ans que Michael Jackson n’avait pas fait de spectacle. Et c’était en secret qu’il préparait un dernier cadeau pour ses fans : une cinquantaine de dates à guichets fermés, à Londres, pour mieux faire ses adieux à la scène.

Le spectacle n'a jamais eu lieu. Mais ce sont les répétitions de This Is It, avec danseurs, choristes, effets spéciaux, costumes et tout le tralala qui font la chair de ce film façonné par le metteur en scène Kenny Ortega.





Michael Jackson's This is it, de Kenny Ortega Photo : Columbia Pictures



Ni documentaire de coulisses ni spectacle filmé, This Is It se situe quelque part entre les deux, montrant surtout un homme au travail. Un génie en pleine maîtrise de son art. Un roi du rythme, qu’il impose martial autant par son phrasé unique que par ses danses, précises, gracieuses et souples comme des gestes de samouraï. Pas d’entrevues ou à peine, des chansons, quelques brefs extraits où l’on peaufine encore les derniers détails : ce sont ces moments privilégiés, plus évocateurs que ceux d’un concert, que nous offre à voir ce film irrésistible.

Car, oui, il y a bien sûr l’énergie de la musique, jamais inégalée (on vous met au défi de ne pas taper du pied en entendant les premières mesures de Billie Jean ou de ne pas sourire lorsque Michael Jackson a du mal à retrouver ses marques lorsqu’il commence ABC). Mais il y a aussi la concentration de Jackson, qui parle et rit encore comme un enfant, parle avec une politesse presque exagérée à toute son équipe, mais danse et chante comme une machine, reprenant ses vieux tubes ou les habillant de nouvelle façon en réinventant Smooth Criminal en film noir ou Thriller en 3D. Un dévouement entier à ce qui se passe sur scène, à son art qui, malgré son attitude étrange, reste fondamentalement émouvant, et qui fait comprendre autant que partager ces larmes que versent des danseurs juste après avoir été choisis pour le spectacle après des auditions mondiales.

Pas d’à-côtés, pas de spectacle, pas de visite gênante ou racoleuse dans son intimité : la musique, rien que la musique, toute la musique et l’énergie vitale que cet artiste hors du commun a pu y consacrer. C’est le plus bel hommage que l’on pouvait effectivement rendre à Michael Jackson

Découvrez Michael Jackson’s This Is It sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).