Adaptation : quelque part entre la réalité et la fiction

Voyez Adaptation le dimanche 9 septembre à 23 h 05, sur ICI Radio-Canada Télé

Un homme n’arrive pas à adapter un roman au cinéma. A priori, il n’y a rien de plus simple, mais dans Adaptation, cette prémisse devient aussi prétexte à créer 1001 niveaux de réalité entre lesquels le film se balade. Tâchons d’en repérer au moins quatre.

À la base : Charlie Kaufman et Spike Jonze

En 2000, ils s’affirmaient comme le duo le plus prometteur du cinéma indépendant américain, avec le brillant et imaginatif Dans la peau de John Malkovich. À nouveau réunis, le scénariste et le cinéaste signent Adaptation en 2003. Comme dirait l’autre, jusqu’ici, tout va bien.





Adaptation, de Spike Jonze Photo : Sony Pictures



Au premier niveau : Charlie Kaufman tout seul

Adaptation est une pure mise en abyme. En effet, le film est basé sur l’histoire de Kaufman lui-même, qui désirait adapter le roman Le vol de l’orchidée, de Susan Orlean, mais qui n’est jamais parvenu à son but. Il a donc fait de cet échec le sujet de ce film, où son rôle de scénariste névrosé et peureux est interprété par Nicolas Cage. Et les débuts de cette incapacité à adapter le roman ayant commencé alors même que Jonze et Kaufman achevaient Dans la peau de John Malkovich, le film Adaptation commence sur le plateau de tournage de… Dans la peau de John Malkovich!





Adaptation, de Spike Jonze Photo : Sony Pictures



Au deuxième niveau : Nicolas Cage, Charlie et son frère jumeau

Puisqu’un film n’est jamais la réalité (sinon, on s’ennuierait), même si Catherine Keener (héroïne de Dans la peau de John Malkovich) apparaît dans Adaptation sous sa propre identité, Kaufman a affublé son Charlie d’un frère jumeau, Donald, beaucoup plus doué que lui (autant comme scénariste qu’avec les femmes) et qui, forcément, attise jalousie et envie. Évidemment, la porte s’ouvre alors en grand pour que le film se transforme en une réflexion pour le moins pointue sur les mécanismes de la création et de l’incarnation au cinéma, ainsi que sur les frontières ténues entre le réel et la fiction, d’autant que le générique d’Adaptation indique que les auteurs du scénario sont Charlie… et Donald Kaufman!





Adaptation, de Spike Jonze Photo : Sony Pictures



Au troisième niveau : Meryl Streep

Comme si tout cela ne suffisait pas, Adaptation ajoute à ses premiers récits un deuxième, raconté en parallèle, qui examine la relation compliquée de l’auteure du roman jamais adapté avec son sujet, un braconnier d’orchidées dans les Everglades (joué par Chris Cooper, qui récoltera l’Oscar du meilleur acteur pour un deuxième rôle masculin).





Adaptation, sur ICI Radio-Canada Télé, le dimanche 9 septembre à 23 h 05. La bande-annonce (source : YouTube).