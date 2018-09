Félix Dufour-Laperrière nous fait un cadeau

L’excitation doit être à son comble. La fébrilité aussi. Félix Dufour-Laperrière (Transatlantique) présente dans quelques heures, en première mondiale au Festival de Venise, le fruit d’un travail immense : Ville neuve, un film d’animation conçu sur près de 4 ans, à partir de plus de 80 000 dessins et peintures et qui nous ramène en 1995, en pleine campagne référendaire, au cœur de la vie d’un couple se retrouvant en Gaspésie.

Pourtant, malgré l’intensité qu’on imagine de ce moment si particulier, le cinéaste a bien voulu nous faire un petit clin d’œil en direct de la belle Venise!

Ville Neuve, de Félix Dufour-Laperrière Photo : Productions l'Unité Centrale



« Je vous envoie un petit dessin, une modeste carte postale festivalière. Le soleil est chaud et splendide sur le Lido ce matin. La vie du festival conserve quelque chose de feutré, probablement un peu de la douceur italienne. Presque tout se fait à pied, ou à bateau évidemment. Nos déambulations sont paisibles, les cohues sont rares, malgré le nombre et l'intensité. C'est un temps suspendu, cinéphile, marin et aérien à la fois.

Ville neuve aura sa première demain à 17 h. La journée d'aujourd'hui et la matinée de demain me verront ainsi un peu plus fébrile. Très hâte de partager ce film très québécois, pensé et fabriqué au Québec. Hâte également de voir ce que comprendront les Italiens du contexte référendaire de 1995.

Mon italien étant ce qu'il est, je vais éviter d'essayer de faire de l'esprit dans la langue locale. Mais on m'a appris une expression assez charmante. Pour souhaiter bonne chance, on dit "in bocca al lupo", littéralement "dans la gueule du loup". À quoi il fait impérativement, sous peine de malchance, répondre "Crepi!", "qu'il crève! ".

Alors, qu'il crève donc ce loup!

P.S. Le nouveau László Nemes, Sunset, est une merveille, éblouissante et douloureuse. Un monstre de film, énorme, ambigu et puissant. J'en ai encore la chair de poule. »





Ville neuve sera également de la programmation du prochain Festival du nouveau cinéma à Montréal et devrait prendre l’affiche à l'hiver 2019 au Québec