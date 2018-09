Le trésor d’ICI Tou.tv : Sarah préfère la course, de Chloé Robichaud

Depuis Sarah préfère la course, il y a eu Pays, Féminin/Féminin ou Trop. Mais en 2013, c’est son tout premier long métrage (après un court métrage remarqué, Chef de meute, présenté en compétition officielle au Festival de Cannes) que Chloé Robichaud a dévoilé. Ce film, à l’image de son héroïne coureuse de demi-fond, navigue entre l’explosivité du sprint et l’ampleur du marathon, sans perdre son rythme.

Sarah est coureuse de demi-fond, donc. Déjà, la chose n’est pas banale, encore moins lorsque la jeune fille de Sorel se voit offrir une place dans l’équipe prisée de l’Université de Montréal. Il faut toutefois financer la chose. Pour les prêts et bourses, Sarah choisit donc de se marier avec Antoine, un ami qui aimerait tant pouvoir être plus.





Sarah préfère la course, de Chloé Robichaud Photo : Les films Séville



Chloé Robichaud n’a certes pas la flamboyance pop de Xavier Dolan, la douceur rêveuse de Stéphane Lafleur ou l’abstraction de Denis Côté, qui alors qu’elle arrivait dans l’industrie, dominaient la scène du jeune cinéma québécois. Pourtant, dès ce premier film (présenté à Un certain regard, à Cannes), c’est sa singularité, faite de délicatesse parfois trop timide ou maladroite, mais souvent percée d’éclats poétiques et esthétiques saisissants, qu’elle impose. Non pas dans le demi-fond, c’est dans les demi-teintes que Robichaud excelle, là où la finesse et les nuances dominent, là où l’on explore toutes les teintes de gris, de la plus mélancolique et poignante (le crescendo dramatique d’une scène de karaoké) à la plus amusante (la maladresse hilarante d’une scène de sexe dans la cuisine), là où personne n’a besoin de crier pour être entendu.

Nourri par les années d’étudiante de la cinéaste (pas si lointaines), le récit se rapproche avec la même subtilité, mais sans complaisance, de l’intériorité de ce personnage étrange et fascinant qu’est Sarah. Gênes, malaises, maladresses… Elle se révèle, à son propre rythme, à mille lieues des (trop) nombreux archétypes féminins, pour exister comme une bibitte, différente et réservée, ambitieuse et contenue, et traversée de toutes sortes de contradictions, chacune illustrée à merveille par les grands regards à la fois tristes et ébahis de Sophie Desmarais.

Un talent certain et rare pour l’humour à froid, une construction dramatique qui sait prendre son temps, une actrice comprenant que son rôle mérite sa timidité, un minimalisme qui n’enlève rien aux émotions? Oui, vraiment, Chloé Robichaud a ce petit quelque chose qui donne envie de suivre sa course, jusqu’au bout.

Découvrez Sarah préfère la course sur ICI Tou.tv Extra.