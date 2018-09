Une histoire d’amour (Love Story) est-il le film le plus romantique de l’histoire?

Regardez Une histoire d'amour le 7 septembre à 14 h sur ICI Radio-Canada Télé

En 1970, si l’amour est libre et les communes réinventent l’idée d’union, Arthur Hiller, lui, imagine, en adaptant au cinéma le roman-culte d’Erich Segal, une relation amoureuse tellement romantique et poignante qu’elle deviendra un archétype. Une brune rusée (la piquante Ali MacGraw), un blond valeureux (le tendre Ryan O’Neal) et vogue la galère d’un amour unique et transcendant.

Mais Une histoire d’amour, immense succès en salle au moment de sa sortie, peut-il gagner ses galons de film le plus romantique de l’histoire?





Love Story, d'Arthur Hiller Photo : Paramount

Oui, l’amour y triomphe de toutes les différences

Jenny travaille à la bibliothèque du collège Radcliffe pour payer ses études en musique classique, appelle son père boulanger Phil, croit en la musique, au travail et en la liberté. Oliver, lui, va à Harvard (dont un des bâtiments porte son nom de famille), mais aime surtout le hockey, appelle son père « Monsieur » et est le descendant d’une riche famille qui pense que son destin est tout tracé. Une différence de classes marquée, et beaucoup de préjugés, que les familles feront bien sentir aux jeunes tourtereaux, mais qui, entre eux, ne creuseront aucun fossé, bien au contraire. Car ils ont ceci en commun d’avoir tous les deux un sacré caractère.

Oui, il emprunte son idée au plus grand classique du genre

Un jeune homme et une jeune femme s’éprennent l’un de l’autre en un clin d’œil, mais leurs familles ne peuvent comprendre cette alliance contre nature entre leurs deux clans rivaux. Si le conflit ouvert évoqué dans Roméo et Juliette, de Shakespeare, est beaucoup plus larvé dans Une histoire d’amour (le père d’Oliver menace de couper tout contact s’il se marie avec Jenny), il reste néanmoins au cœur même du film : comment les différences de statuts sociaux et d’origines peuvent essayer, mais ne jamais réussir à contrecarrer les lois naturelles de l’amour!





Love Story, d'Arthur Hiller Photo : Paramount

Oui, le vrai romantisme est forcément tragique

Si, avec les années, le terme s’est un peu galvaudé pour évoquer un sentimentalisme un rien sirupeux, le vrai romantisme évoque nécessairement l’idée de la mort. Incarné notamment par les écrits de Goethe, le romantisme, en tant que courant culturel, évoque en effet, en opposition à la raison calme et lumineuse, une exaltation passionnée, morbide, mélancolique et tragique des sentiments. Et c’est bien en ce sens qu’Une histoire d’amour est romantique. Dès les premières minutes du film, Oliver, seul sur un banc en plein hiver, se demande ainsi ce que l’on peut dire à propos d’une femme qui est morte à 25 ans. Car nos deux amoureux, après avoir dû surmonter les réticences de leurs milieux, auront encore bien pire à affronter. Attention, le potentiel lacrymal d’Une histoire d’amour étant incroyablement élevé, nous vous recommandons de tenir quelques mouchoirs près de vous durant le visionnement.





Love Story, d'Arthur Hiller Photo : Paramount

Oui, la musique et les phrases cultes donnent le ton

Les quelques mesures de la sonate pour piano en la majeur de Mozart ou les thèmes composés par Francis Lai (qui a gagné l’Oscar de la meilleure musique grâce à eux) sont assurément restés dans l’imaginaire collectif. Puissantes génératrices d’émotions, ces musiques font sans aucun doute partie du succès d’Une histoire d’amour. Mais ce sont aussi les dialogues cultes écrits par Segal qui ont marqué à jamais les amateurs d’histoires palpitantes, en particulier ces deux répliques, entrées dans la culture populaire : « Elle aimait Bach, Mozart, les Beatles et moi » et « L’amour, c’est ne jamais avoir à dire qu’on est désolé ». Inoubliable (pas comme les quelques minutes durant lesquelles apparaît Tommy Lee Jones dans son tout premier rôle!)





Une histoire d’amour, sur ICI Radio-Canada, vendredi 7 septembre à 14 h. La bande-annonce (source : YouTube).