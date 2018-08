Les 5 secrets de Tête brûlée (Bottle Rocket)

Regardez Tête brûlée sur ICI Radio-Canada Télé vendredi 31 août à 1 h 06

Des plans fixes et d’une symétrie géométrique affolante, la découpe d’une vision par des jumelles, des cartes, de petits soldats, et des enfants en uniforme, une direction artistique et musicale que l’on sent songées… Les détails ne mentent pas (même s’ils se sont drôlement raffinés lors de ses réalisations suivantes) : Tête brûlée, récit improbable d’un braquage planifié par un dépressif, son ami Dignan et quelques autres bras cassés, est bel et bien signé Wes Anderson. Mais au-delà des évidences, que cache ce film?

1. Un court métrage devenu long

Au départ, en 1994, pour des raisons économiques, Tête brûlée n’existait « que » comme un court métrage de 13 minutes en noir et blanc, entièrement conçu de façon indépendante par Wes Anderson et son compère Owen Wilson. C’est sur la foi de ces 13 minutes que les festivals de films de Dallas et de Sundance ont sélectionné le travail des jeunes hommes, puis que le scénariste L.M. Kit Carson les a présentés aux producteurs Polly Platt et James L. Brooks, qui les ont ensuite aidés à faire financer la version longue du film sous l’égide de Columbia. Mieux vaut court que jamais.





Tête brûlée, de Wes Anderson Photo : Columbia Pictures



2. Un exemple de détermination

Le destin de Tête brûlée n’a pas été ce que l’on pourrait qualifier de facile. Après un refus de Sundance de sélectionner la version longue du film, Wes Anderson et Owen Wilson ont entièrement réécrit et retourné le début du film, en plus d’y ajouter certaines scènes. En outre, une fois fini, le film a souffert d’une très mauvaise distribution (il n’est sorti que dans 49 salles aux États-Unis) après s’être « démarqué » en devenant le film le moins bien noté lors des tests organisés par le studio Columbia. Ce départ est pour le moins raté, malgré une réception critique très enthousiaste à l’égard du film. Pourtant, à voir la carrière de Wes Anderson ou des frères Wilson aujourd’hui, on serait tentés de penser que parfois, s’accrocher, ça a du bon.





Tête brûlée, de Wes Anderson Photo : Columbia Pictures



3. Les débuts des frères Wilson

Owen et Luke Wilson apparaissaient pour la toute première fois sur grand écran dans Tête brûlée. Tout est né d’une amitié, bien réelle, entre Wes Anderson et Owen Wilson, nouée à l’Université du Texas avant qu’ils ne deviennent colocs à Austin, sans qu’aucun des deux ne se destine particulièrement à une carrière en cinéma. Pourtant, c’est en s’inspirant de leur colocation – et de ses nombreuses mésaventures – qu’ils ont écrit le scénario de Tête brûlée. Au départ, Owen Wilson ne pensait pas jouer dedans, mais par la force des choses, il s’est retrouvé à jouer l’un des deux rôles principaux, l’autre étant campé par son frère. Cette lourde tâche a failli lui coûter sa carrière, puisque après l’échec commercial du film, il a voulu arrêter les frais immédiatement!





Tête brûlée, de Wes Anderson Photo : Columbia Pictures



4. Un motel adoré

Une grande partie de l’action de Tête brûlée se situe dans un motel au Texas. Ce lieu est chéri par des fans du réalisateur, qui tous les étés, depuis la sortie du film jusqu’en 2017, y ont organisé une fête thématique, appelée The Lovely Soiree at The Bottle Rocket Motel. Au départ, l’activité était tenue pour soutenir le motel, en difficulté financière, puis simplement pour revivre un peu des aventures folles des braqueurs en herbe.





Tête brûlée, de Wes Anderson Photo : Columbia Pictures



5. Adoubé par Martin Scorsese

L’immense réalisateur, qui n’aime rien tant que de livrer régulièrement ses listes de suggestions et de meilleurs films, n’a pas hésité à placer Tête brûlée dans son classement des 10 meilleurs films des années 90, lui décernant la septième place. En 2000, il a également rendu un long hommage au film dans le magasine Esquire, comparant son réalisateur à nuls autres que Leo McCarey et Jean Renoir!









Tête brûlée, sur ICI Radio-Canada Télé, le vendredi 31 août, à 1 h 06.

Le court métrage qui a inspiré la version longue de Tête brûlée (source : Dailymotion)