Plein écran, épisode 14 : travailler à l’étranger, rêve ou cauchemar?

Depuis quelques années, le mouvement s’accentue : nos cinéastes sont appelés partout dans le monde pour prendre les commandes de films étrangers. Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), Xavier Dolan (The Death and Life of John F. Donovan), Jean-Marc Vallée (Dallas Buyers Club) ou encore Daniel Roby (Dans la brume) ont testé cette formule.

Et c’est avec le réalisateur de Louis Cyr parti en France réaliser le film fantastique Dans la brume, avec Romain Duris et Olga Kurylenko, que nous avons décortiqué les tenants et les aboutissants de cet exil créatif.

Les Québécois sont-ils, comme le veut le cliché, capables de faire énormément avec peu? Comment trouve-t-on ses repères sur un plateau étranger? Qu’est-ce qui fait l’identité d’un film? Qu’est-ce que ça change de travailler ailleurs? Le prochain film de Daniel Roby, Gut Instincts avec Josh Hartnett et Antoine-Olivier Pilon, sera-t-il un film québécois? Toutes les réponses sont dans le nouvel épisode de Plein écran.

Et comme d’habitude, voici les recommandations de l’animatrice et de son invité. Ce mois-ci : le meilleur film tourné par un cinéaste hors de son pays d’origine.



Daniel Roby : Délivrance, de John Boorman. Un extrait : le duel banjo-guitare (source : YouTube)



Helen Faradji : Face/Off de John Woo. La bande-annonce (source : YouTube)



Aussi, ne ratez pas dans la nouvelle formule de Plein écran nos actualités cinéma et notre détour par la ville de Québec pour connaître la recommandation du directeur de la programmation du Festival de Cinéma de la Ville de Québec (13-22 septembre), Olivier Bilodeau!