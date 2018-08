Le trésor d’ICI Tou.tv : Catimini, de Nathalie St-Pierre

Elles sont quatre filles. Cathy, 6 ans, Kayla, 12 ans, Megan, 16 ans, et Manu, 18 ans. Toutes ont un point commun assez dur : celui d’être des enfants de la D.P.J. qui ont passé leur enfance et leur adolescence trimballées de familles d’accueil en foyers et autres centres de placement.

En 2013, en racontant leur histoire dans Catimini, Nathalie Saint-Pierre (Ma voisine danse le ska) réalisait un film remarquable en tous points, notamment récompensé au Festival du film francophone d’Angoulême.

Remarquable parce que, d’abord, elle réussit à éviter le piège de ce genre de projet, à savoir le transformer en film choc, sensationnaliste ou à charge (comme avait pu le faire Paul Arcand avec Les voleurs d’enfance). Non. Pas de message lourdement asséné, dans Catimini. C’est plutôt un film qui opte pour la douceur, mais sans complaisance, et qui se tient constamment à côté des enfants, à leur hauteur. Dès le début, l’option choisie par la cinéaste est d’ailleurs claire : c’est sur ces visages d’enfants que le focus est fait, les adultes n’étant évoqués que par leurs corps ou leurs voix.





Catimini, de Nathalie St-Pierre Photo : Axia Films



Remarquable aussi parce que Nathalie Saint-Pierre réussit – un miracle – à trouver la bonne distance. Ou plutôt la distance juste. Car si ces filles sont assurément victimes, pas une seconde le récit ne tentera de les victimiser. Rigoureuse, la cinéaste se et nous met à la place des enfants, en particulier de Cathy, petite blondinette mutique et perdue dont on ressent quasi physiquement l’incompréhension de ce qui lui arrive.

Remarquable enfin, car, au-delà de son récit émouvant, c’est également par sa mise en scène que Catimini sait refuser tout misérabilisme. Une scène de pluie, superbe, qui évoque Terrence Malick ou même Maurice Pialat, une luminosité qui instille une atmosphère prenante, une utilisation imaginative des sons d’ambiance (ou comment un clignotant de voiture peut se transformer en un terrifiant clic-clac de bombe à retardement), un montage pouvant réellement faire prendre conscience de ce système de placement qui fonctionne comme un cercle sans fin, une direction d’actrices (les merveilleuses Émilie Bierre, Joyce Tamara Hall, Rosine Chouinard-Chauveau et Frédérique Paré) d’une grande finesse qui les rend capables d’exprimer autant l’envol de leurs rêves naïfs que leur solitude : tout est d’une justesse émouvante, d’une sensibilité immense.

Et si le dénouement paraîtra peut-être un rien trop appuyé, cela n’y changera rien : Catimini est de ces films, rares et précieux, qui, en nous ouvrant avec intelligence à une réalité difficile, savent aussi nous rendre un petit peu plus humains.





