Du dessin animé à la prise de vue réelle : les secrets du Livre de la jungle

Voyez Le livre de la jungle sur ICI Radio-Canada Télé vendredi 31 août, à 19h.

Classique Disney dans lequel un petit garçon appelé Mowgli grandit en plein milieu de la jungle, Le livre de la jungle avait imposé en 1967 sa version animée du livre de Rudyard Kipling, chansons, couleurs et bonne humeur comprises. En 2016, c’est à Jon Favreau (Chef, Iron Man 2) qu’est confié le soin de revitaliser le récit en oubliant cette fois le dessin animé. Voici quelques-uns des secrets cachés par cette nouvelle version aussi luxuriante que rugissante.

Le livre de la jungle, de Jon Favreau Photo : Disney

Une stratégie de Disney

Tim Burton pour Alice au pays des merveilles, Kenneth Brannagh pour Cendrillon ou Marc Fortster pour Christopher Robbin : plusieurs noms se sont déjà associés à Disney pour réimaginer leurs grands classiques en « vrai ». Et ce n’est pas fini. Sont en effet déjà annoncés pour les prochaines années de nouvelles adaptations en prises de vues réelles de Dumbo (Tim Burton), d’Aladdin (Guy Ritchie), du Roi lion (par Jon Favreau), de Mulan, de Pinocchio, de La petite sirène, de Blanche-Neige, etc. Quand la réalité dépasse la fiction, et surtout quand on trouve un bon filon! D’ailleurs, une autre adaptation du Livre de la jungle, intitulée Mowgli, elle aussi en prises de vues réelles, et signée Andy Serkis, devrait paraître sur Netflix courant 2019.

Un doublage tout étoile

Si Mowgli est interprété par un vrai petit garçon, Neel Sethi, choisi parmi plus de 2000 garçons de partout dans le monde, les animaux l’entourant sont, eux, doublés par des voix célèbres. Ainsi, c’est Bill Murray (Laurent Paquin au Québec) qui joue Baloo; Ben Kingsley (Tristan Harvey), Bagheera; Scarlett Johansson (Ariane Moffatt), Kaa, et Christopher Walken (Normand d’Amour), King Louie.

Le livre de la jungle, de Jon Favreau Photo : Disney

Des marionnettes à la rescousse

Les animaux du Livre de la jungle ont été recréés par ordinateur à l’aide de la technique de la capture de mouvements. Mais ce sont des marionnettistes (ceux de la troupe de Jim Henson, créateur des Muppets) qui leur ont prêté leurs mouvements. En outre, pour aider visuellement Neel Sethi à jouer, des marionnettes grandeur nature ont été utilisées lors du tournage.

Une version plus adulte

Recrée avec l’apparence du vrai, Le livre de la jungle est aussi plus réaliste dans sa violence et son atmosphère, se rapprochant en cela du récit original de Kipling. Si bien sûr les enfants sont toujours le public cible de l’œuvre, le film a ainsi, comme l’a souvent précisé le réalisateur Jon Favreau en entrevue, tiré ses inspirations de films plus adultes : L'homme des vallées perdues, Apocalypse Now et Les affranchis!

Le livre de la jungle, de Jon Favreau Photo : Disney

Le diable est dans les détails

Si, comme presque tous les films, Le livre de la jungle contient son lot de clins d’œil (dont une apparition vocale éclair de Jon Favreau), celui-ci est peut-être le plus touchant : Mowgli porte sur le corps deux cicatrices, l’une en forme de R, l’autre en forme de K, deux lettres hommages aux initiales de l’auteur original du Livre de la jungle!





Le livre de la jungle, le 31 juillet à 19 h sur ICI Radio-Canada Télé. La bande-annonce (source : YouTube)