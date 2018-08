Le trésor d’ICI Tou.tv : Gemma Bovery, d’Anne Fontaine

Pourquoi dit-on d’un classique qu’il l’est? Parce que ses thèmes, ses figures, ses préoccupations sont atemporels et traversent les années sans que rien n’y paraisse. C’est probablement l’idée de tester cette affirmation qui a traversé l’esprit de la cinéaste Anne Fontaine, qui, en 2014, proposait sa version actualisée, et intelligemment mise en abyme, de Madame Bovary, de Gustave Flaubert : Gemma Bovery, adapté de la BD roman de Posy Simmonds.

Dans ce film, tout commence par une passion. Celle qu’entretient depuis toujours Martin Joubert pour le roman de Flaubert. Parisien d’adoption revenu s’installer en Normandie pour y reprendre les rênes de la boulangerie paternelle, avec femme et enfants, il va vite réaliser que la réalité dépasse parfois la fiction; sa nouvelle voisine, britannique, s’appelle Gemma Bovery, est superbe, a des dettes et s’ennuie dans sa vie de couple.





Gemma Bovery, d'Anne Fontaine Photo : Métropole Films



Comment la littérature influence-t-elle la réalité? Et vice-versa? Voilà, grosso modo, la piste explorée par la cinéaste dans ce film qui ne revisite pas le roman (nombreux sont déjà ceux qui l’ont fait), mais inverse plutôt les rôles en faisant de Martin Joubert le narrateur autant que l’(anti-)héros du récit. Et si la réalisatrice s’est déjà montrée capable du meilleur (Nettoyage à sec, Entre ses mains) et du moins bon (La fille de Monaco, Mon pire cauchemar), elle trouve dans cette variation autour d’un des plus grands classiques de la littérature française une voie médiane qui n’évite pas certains clichés (la sensualité exprimée par le pétrissage de pâte à pain, la tristesse par un regard lancé à la pluie qui tombe…), mais se laisse porter par l’abattage et le charme de ses acteurs.

Et Dieu sait que Fabrice Luchini et Gemma Arterton (déjà héroïne d’une précédente adaptation de Posy Simmonds, Tamara Drewe) en ont, du charme. Légers, taquins, amenant le film vers des rives où règnent une fantaisie discrète et un humour de bon ton, ils s’opposent autant que se complètent, lui dévoré par une passion intellectuelle qu’il ne sait comment traduire concrètement, elle, prisonnière d’un corps girond et renversant qui cache, malgré elle, sa sensibilité. Un film d’acteurs, certes, mais quels acteurs!





Découvrez Gemma Bovery sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).