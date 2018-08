Nous préférons Sarah

En 2013, Chloé Robichaud (Pays, Féminin/Féminin sur ICI Tout.tv, Trop, sur ICI Tou.tv Extra) n’a que 25 ans. Mais après y avoir présenté son court métrage Chef de meute en 2012, elle reçoit encore une fois les honneurs cannois en présentant, dans la section Un certain Regard, son premier long métrage : Sarah préfère la course. Autour du destin d’une jeune coureuse de demi-fond, la cinéaste dresse une chronique douce-amère et subtile, sans flamboyance ni abstraction, presque timide, mais percée de plusieurs moments d’audace saisissants qui traduisent un regard unique, singulier : un karaoké bouleversant, une scène de sexe maladroite et drôle. Des années plus tard, les scènes restent en tête. Tout comme la grâce mêlée de malaise de Sophie Desmarais.

Avec l’actrice, nous avons voulu parler de ce personnage rare.

Qui est le personnage de Sarah?

C’est une jeune femme qui a une très grande passion, mais qui n’a pas forcément les mots nécessaires pour en parler. Elle me touche beaucoup, en fait. Il y a une scène où elle donne une entrevue à l’université pour parler de son sport et elle n’y arrive pas. Elle est dans son corps, pas vraiment pas dans sa tête, et ça la rend intéressante. C’est rare, les personnages comme ça, dont le charisme ne passe pas nécessairement par les mots ou qui n’en ont juste pas tant.





Sarah préfère la course, de Chloé Robichaud Photo : Les films Séville



Que représente ce film dans votre parcours?

Je n’aime pas trop le mot consécration, mais… C’est clairement un film qui m’a donné ma chance. Quand un réalisateur nous approche pour un rôle, c’est un peu comme une déclaration d’amour, et quand Chloé m’a offert celui-là, je me suis sentie vraiment privilégiée. D’autant que Sarah est assez loin de moi. Ça a vraiment été un point culminant pour moi, un rôle qui m’a ensuite ouvert plein de portes

Qu’est-ce que Chloé Robichaud a de particulier dans le paysage du cinéma québécois?

C’est une jeune femme qui a à peine 30 ans et qui a déjà deux longs métrages derrière elle [en 2016, elle réalisait également Pays]. C’est tellement fort et inspirant. Elle a beaucoup de choses à dire, et surtout, elle crée des personnages féminins qu’on n’a pas l’habitude de voir. Elle s’éloigne toujours des clichés : la femme sexy, l’autoritaire qui fait peur aux hommes, la victime. Pas de ça chez elle. C’est toujours intéressant de voir ce qu’elle a à dire et à montrer. Son approche m’inspire beaucoup.





La bande-annonce de Sarah préfère la course, vendredi 24 août, à 23 h 06, sur ICI Radio-Canada Télé (source : YouTube)