Catimini en quelques pages

En 2013, avec son deuxième long métrage, Nathalie Saint-Pierre (Ma voisine danse le ska) signait une fiction remarquable sur les destins croisés de quatre filles (6, 12, 16 et 18 ans) qui ont passé leur enfance et adolescence dans des familles d’accueil, foyers et autres centres de placement.





Sans sensationnalisme ni complaisance, Catimini reste en effet à hauteur d’enfants pour mieux comprendre et observer les doutes, les souffrances et les déchirements, en restant d’une sensibilité et d’une justesse exemplaires. Le genre de films qui touche droit au cœur pour mieux nous ouvrir à des réalités dont on mesure parfois mal les conséquences.



Pour nous, la cinéaste Nathalie Saint-Pierre a bien voulu choisir sa scène préférée et la commenter.



« J'ai choisi cet extrait de l'arrivée de la petite Cathy dans une nouvelle famille d'accueil, parce qu'il illustre bien le parti-pris que j'ai eu, tout au long du film, d'embrasser le point de vue des enfants au détriment de celui des adultes, afin de montrer leur choc d'être transposé d'un endroit à l'autre, et faire ressentir leur grande solitude.

Je me souviens de ma joie sur le plateau de tournage quand le vent s'est levé soudainement, en faisant virevolter les cheveux de la petite Émilie Bierre, comme un écho au tourment intérieur de son personnage découvrant sa nouvelle mère d'accueil... Un cadeau de la nature qui a magnifié la scène, déjà fort belle grâce au jeu tout en intériorité de la jeune Émilie.

J'aime aussi beaucoup comment la révélation du personnage de Réjeanne se fait à l'image et au son, et l'interprétation d'Isabelle Vincent, qui donne à voir avec nuances et un brin de drôlerie la sécheresse de cœur de cette mère professionnelle faussement chaleureuse, et la rend bien vivante et crédible dans sa cruauté ordinaire. »

La scène décrite par Nathalie Saint-Pierre

