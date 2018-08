Le trésor d’ICI Tou.tv : Les 18 fugitives, d’Amer de Paul Cowan et Amer Shomali

Les documentaires à teneur géopolitique ont, en général, ceci en commun qu’ils abordent les grands enjeux de notre monde en adoptant un ton pétri de sérieux et de rigueur, les faisant se rapprocher de documents journalistiques. À grands sujets méthode adéquate, pourrait-on penser. Est-ce à dire que lorsqu’un documentaire comme Les 18 fugitives s’autorise à dévier de cette ligne droite et noble, ce qu’il a à dire et à montrer perd de sa crédibilité? Pas une seule seconde.

Car l’histoire que raconte ce film étonnant, signé Paul Cowan et Amer Shomali, n’a rien de gadget. En 1987, des Palestiniens du petit village de Beit Sahour, en Cisjordanie, ont tenté d’organiser une résistance pacifique en mettant la main sur des vaches. Dans certains coins du monde, cela peut paraître anodin, mais dans le contexte, posséder ces vaches a aussi pu signifier, pour ces personnes sous occupation, avoir la mainmise sur leurs propres moyens de subsistance, et ainsi, grâce à leur coopérative laitière, ne plus avoir besoin de la production israélienne pour subsister. Une situation qui conduira même à une traque parfaitement inique : celle d’un troupeau de 18 bêtes par l’armée israélienne, qui les considère comme une menace à la sécurité.





Les 18 fugitives, d'Amer Shomali et Paul Cowan Photo : ONF



Instructif, le documentaire l’est, sans aucun doute. Levant le voile sur un fait de l’histoire plutôt méconnu en interrogeant différents participants et en relatant leurs souvenirs, il a pourtant aussi l’audace de se distinguer en empruntant une voie narrative pour le moins inusitée : l’animation, les vaches devenant ainsi d’adorables, drôles et émouvantes bêtes dessinées et parlantes.

Contrairement à Valse avec Bachir, qui mixait aussi documentaire et animation, mais sur un mode tragique, Les 18 fugitives compte plutôt sur une animation ronde, légère et d’une tendresse folle. Non pas pour amenuiser la force du propos, mais au contraire, pour le rendre encore plus tangible, plus évocateur, et paradoxalement plus réel.

Car ce que raconte, à sa façon si inventive, Les 18 fugitives, ce n’est pas qu’une histoire de désobéissance civile ou même le fonctionnement parfois incompréhensible des mécanismes d’occupation au Moyen-Orient. C’est plutôt une histoire fondamentalement humaine : celle d’un groupe d’hommes qui, avec les moyens du bord, vont apprendre à élever des vaches et découvrir par le fait même le sens profond des mots solidarité et courage. Un apprentissage que l’animation, habilement tissée aux prises de vues réelles, rend encore plus fort, plus beau, plus poétique.





