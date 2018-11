Merci de fumer : pour une petite bouffée de plus

Voyez Merci de fumer le samedi 18 août, à 23 h 12, sur ICI Radio-Canada Télé.

Il est blond et athlétique, et a un sourire ravageur. Nick Naylor est un parfait porte-parole. Du genre à séduire les hommes autant que les femmes et à pouvoir, d’un clin d’œil amusé, se mettre tout le monde dans la poche. Une véritable aubaine pour ses employeurs, qui ont justement quelques soucis d’images : l’Academy of Tobacco Studies, un puissant lobby financé par les grandes compagnies de cigarettes. Subversion, atmosphère grinçante, humour aux dents longues : Jason Reitman s’en donne à cœur joie dans Merci de fumer.





Merci de fumer, de Jason Reitman Photo : Fox Searchlight



L’anti-Michael Mann

Dans The Insider, Michael Mann relatait l’histoire tout à fait vraie d’un lanceur d’alerte qui, en collaboration avec l’émission 60 minutes, avait pu démontrer la nocivité des cigarettes et les secrets maintenus sur le sujet par les compagnies de tabac. Le ton était sérieux, un brin paranoïaque, minutieux. Rien de cela dans Merci de fumer, premier long métrage réalisé par Jason Reitman (Juno, Up in the Air…) en 2005. La satire est revendiquée (comme elle l’était dans le roman de Christopher Buckley, dont le film est adapté), l’ironie, brandie en étendard, et c’est du côté des « méchants » que l’on peut suivre les manigances et manipulations organisées pour promouvoir ces petits bâtons de nicotine.





Merci de fumer, de Jason Reitman Photo : Fox Searchlight



Un Michael Moore miniature

Comme dans les documentaires incisifs du cinéaste à casquette, Jason Reitman ne lésine sur aucun effet pour planter le décor de son film. Dès les premières scènes, il aligne ainsi effets visuels décalés, voix off perçante et montage ultra-dynamique. À la différence que si Michael Moore utilise ces effets pour mieux appuyer son propos et dénoncer les agissements politiques des Américains, Reitman, lui, les accumule pour mieux se montrer subversif. En particulier avec cette idée qui fait particulièrement grincer des dents : les réunions secrètes, et où les langues se délient, entre lobbyistes pour les cigarettes, pour les armes et pour l’alcool, et qui se sont eux-mêmes donné le doux nom de Merchants of Death!





Merci de fumer, de Jason Reitman Photo : Fox Searchlight



Une touche de Mel Gibson

Honni par plusieurs pour ses déclarations antisémites ou ses films d’une violence complaisante, Mel Gibson n’est pas le personnage le plus fréquentable d’Hollywood. Pourtant, son ombre plane sur Merci de fumer. C’est en effet lui qui, dès 1994, acquiert les droits du roman pour l’adapter et jouer le rôle principal. Mais la chose n’aboutit pas – Gibson étant lui-même trop controversé pour un sujet si explosif? – et c’est plutôt, après 18 mois de bataille juridique pour racheter les droits, l’excellent Aaron Eckhart qui interprète le manipulateur héros, tandis qu’autour de lui se pressent Rob Lowe, Robert Duvall, William H. Macy ou Sam Elliott, dans de parfaits seconds rôles qui, tous à leur façon, tirent à bout portant sur l’hypocrisie et les bassesses de l’univers politico-médiatique qui est encore le nôtre.





Merci de fumer