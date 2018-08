Les anges aux poings serrés : retour à l’école

Voyez Les anges aux poings serrés sur ICI Tou.tv Extra et sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 10 août, à 14 h

Un professeur et une classe d’élèves plus ou moins rebelles : le cadre offre 1001 possibilités de récits, de tensions et de réflexions. On fait le tour en cinq films des représentants les plus intéressants du « film d’école ».

Les anges aux poings serrés de James Clavell Photo : Columbia Pictures

Les anges aux poings serrés, de James Clavell (1967)

Que faire des jeunes qui sont en difficulté et que la société tend à considérer comme perdus avant même qu’ils n’aient commencé leur vie adulte? La problématique ne date pas d’hier, puisque déjà en 1967, Sidney Poitier endossait le rôle du professeur envoyé dans une école secondaire d’un quartier défavorisé de Londres, devant des élèves aussi dissipés que peu habitués à l’autorité. Adapté du roman autobiographique d’E. R. Braithwaite, Les anges aux poings serrés n’a peut-être pas le réalisme de plusieurs films du même genre, mais met de l’avant l’honneur, la dignité, la politesse et la morale (qui vont particulièrement bien à Poitier) comme remparts à l’injustice, au racisme et aux violences. Utopiste, peut-être, mais touchant dans sa volonté d’être exemplaire.

Entre les murs, de Laurent Cantet Photo : Métropole Films

Entre les murs, de Laurent Cantet (2008)

On ne pourrait pas accuser François Bégaudeau de ne pas savoir de quoi il parle. C’est en effet son histoire de jeune professeur de français envoyé dans un collège qu’on dit difficile qu’il incarne dans Entre les murs, que Laurent Cantet a adapté de son roman paru en 2006. Empruntant à Abdellatif Kechiche (L’esquive) son sens du réalisme vif et la mise en valeur du bagout et de la spontanéité des jeunes élèves (tous des acteurs non professionnels), le film réfléchit avec une intelligence rare aux enjeux modernes de l’éducation et de l’apprentissage de matières obligatoires à l’épanouissement de soi, de sa citoyenneté et de son identité. Ce regard fin, tonique et profond a été récompensé notamment de la Palme d’or du Festival de Cannes en 2008.

Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau

Monsieur Lazhar, de Philippe Falardeau (2011)

Une professeure de primaire disparaît brutalement. C’est Bachir Lazhar, un immigré algérien, qui est engagé en quatrième vitesse pour la remplacer. Bien sûr, il y a le fossé culturel entre lui et ses élèves, mais il y a aussi ces traces laissées par le passé qui hantent les élèves autant que M. Lazhar. L’humanisme chevillé au corps, Philippe Falardeau confie à l’émouvant Fellag ce rôle d’une grande complexité dans une adaptation particulièrement réussie de la pièce de théâtre d’Évelyne de la Chenelière, où l’enseignement, en particulier de la langue, est aussi celui du développement de notre ouverture à l’autre. Ce film a été joliment couronné d’une nomination pour l’Oscar du meilleur film étranger.

Être et avoir, de Nicolas Philibert Photo : Les Films d'ICI

Être et avoir, de Nicolas Philibert, 2002

Si le genre « film d’école » a plutôt inspiré les créateurs de fiction, Nicolas Philibert, lui, a su comment utiliser l’arme documentaire pour mieux observer ce qu’est au juste l’enseignement. Dans une école communale en Auvergne, il s’est ainsi installé durant un an dans une classe, où sont réunis tous les enfants du village de 4 à 11 ans et un instituteur pour mieux capter, avec une sensibilité folle, les échanges entre eux. Un exemple irrésistible de cinéma direct, dont la simplicité et la fraîcheur n’ont d’égales que la force émotionnelle.

La société des poètes disparus, de Peter Weir Photo : Disney

La société des poètes disparus, de Peter Weir (1989)

Carpe diem… S’il n’avait servi qu’à cela, ses répercussions auront déjà été énormes, car cette maxime latine, au cœur du projet du professeur Mr. Keating (qui utilise ses cours pour mieux aider ses élèves de la prestigieuse mais austère académie de Welton à se défier des convenances et de l’ordre établi en 1959), est presque entré dans le langage courant depuis La société des poètes disparus. Au-delà du détail, le film, Oscar du meilleur scénario en 1990, compte aussi sur la présence, restée inoubliable, de Robin Williams, dont l’énergie de trublion haut en couleur va comme un gant à ce professeur hors-norme.





Les anges aux poings serrés sur ICI Tou.tv Extra et sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 10 août, à 14 h.