Arwad en quelques pages

Voyez Arwad le dimanche 5 août, à 2 h 41, sur ICI Radio-Canada Télé

Bien sûr, avant, il y a souvent des courts métrages (comme La neige cache l’ombre des figuiers et Le petit oiseau va sortir). Mais l’aventure d’un premier long reste particulière. Émouvante. D’autant plus lorsqu’elle conduit les créateurs, en l’occurrence Samer Najari et Dominique Chila, à arpenter un chemin aussi personnel et intime que celui d’Arwad.

Arwad, c’est le nom d’un village en Syrie, là où la mère d’Ali vient de mourir. Installé à Montréal avec sa femme et ses filles, Ali entreprend un périple jusque dans son village natal en compagnie de… sa maîtresse. Mais les circonstances étant ce qu’elles sont, six mois plus tard, l’épouse et l’illégitime devront bien se rencontrer. Au cœur de cette tragédie épurée et sensible, Ramzi Choukair, Julie McClemens et Fanny Mallette portent avec force et conviction ce regard sur le choc des cultures, les questions d’intégration et d’identité, et le sort des apatrides.





Arwad, de Samer Najari et Dominique Chila Photo : FunFilm Distribution Inc.



Pourtant, avant que le drame n’ait pu s’incarner en images et en sons, c’est sur papier qu’il s’est petit à petit façonné, construisant à chaque mot un édifice de plus en plus tangible.

En exclusivité, voici quatre pages du scénario original d’Arwad, choisies et commentées par les réalisateurs et scénaristes Samer Najari et Dominique Chila.







« Nous avons choisi cette scène, car elle représente pour nous l’événement le plus marquant dans le récit d’Arwad : le moment où Ali apprend la mort de sa mère, la disparition du dernier repère de sa culture d’origine. Pour lui, cette ultime perte vient remettre en avant-plan sa différence fondamentale par rapport à sa société d’accueil. Ayant le sentiment qu’une partie de lui-même est mise en abîme, il se trouve devant la triste certitude que sa descendance n’aura aucun contact réel avec ses racines.

Cet événement affligeant se présente aussi dans le récit comme une violente secousse dans l’eau calme, l’impact faisant surgir à la surface des sentiments submergés depuis longtemps dans les profondeurs de l’âme. Devant un tel malheur, chacun réagit à sa façon. Certains, plus robustes, continuent leur vie sans dégâts majeurs. D’autres, de nature plus sensible, se voient paralysés devant une telle épreuve et réagissent selon une logique primaire et improvisée. Ali appartient à ce groupe. Il s’est toujours occupé de sa mère au cours de sa maladie. Il sera pourtant absent lors des derniers moments de celle-ci, conséquence impardonnable de sa fuite dans les bras de sa maîtresse. De retour chez lui, Gabrielle lui annonce le décès de sa mère. L’insondable honte d’Ali le pousse alors à fuir, étant incapable d’affronter les conséquences de son erreur.

Dans sa détresse, Ali part vers son île natale, Arwad, le seul endroit où culpabilité, trahison, chagrin et deuil n’existent pas. Au bout du compte, n’est-ce pas dans l’enfance qu’il désire retourner? L’erreur fatale d’Ali aura été de considérer son enfance comme un lieu physique. Malheureusement pour lui, ses illusions seront vite dissipées une fois qu'il arrivera à Arwad. »

Arwad sera diffusé dimanche 5 août, à 2 h 41, sur ICI Radio-Canada Télé. La bande-annonce (source: YouTube)