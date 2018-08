Les secrets de Lawrence d’Arabie

Regardez Lawrence d'Arabie sur ICI Radio-Canada Télé le dimanche 5 août, à 23 h 05

C’est une histoire vraie, celle de l’officier britannique Thomas Edward Lawrence, qui, durant la Première Guerre mondiale, va aider les peuples arabes à se libérer du joug de l’Empire ottoman pour former une nation unie et indépendante. Mais c’est aussi un film, réalisé en 1962 par David Lean, dont la photo pourrait presque illustrer la définition du mot « classique ». Voici quelques-uns de ses secrets.





Thomas Edward Lawrence alias Lawrence d'Arabie en 1917 et en 1919 Photo : Getty Images/Hulton Archive



Un récit tellement doublement vrai

L’histoire que raconte Lawrence d’Arabie appartient aux livres d’histoire. Mais pour la plus-value, elle a aussi été adaptée du récit qu’en a fait Thomas Edward Lawrence lui-même, dans Les sept piliers de la sagesse, écrit en 1922. David Lean, le réalisateur, l’a préférée à l’autre projet qui lui avait été soumis : une biographie de Gandhi.

Il existe trois versions du film

Lawrence d’Arabie est sorti au cinéma en 1962 dans une version de 216 minutes. Puis, en 1989, une nouvelle version non coupée, de 227 minutes, est parue sur l’édition DVD. Et une troisième version, datant de 2012, a, elle, ramené le film à 226 minutes.

Un concentré de masculinité

Si c’est au légendaire Peter O’Toole qu’est revenu l’honneur d’interpréter le héros, ses comparses dans le film n’en sont pas moins des grands d’Hollywood eux aussi : Alec Guinness, Anthony Quinn et Omar Sharif (dans un rôle au départ proposé à Alain Delon, qui a refusé de porter des lentilles pour cacher ses yeux bleus) sont de la partie.





Lawrence d'Arabie, de David Lean Photo : Columbia Pictures



Un film écrit par un ancien indésiré

En plein durant la guerre froide, le monde du cinéma n’échappait pas à la lutte anticommuniste aux États-Unis, au point que les sympathisants communistes ont été chassés et interdits de travailler. C’est dans l’ombre qu’ils ont alors signé scénario et réalisation, comme Le pont de la rivière Kwaï (également signé David Lean), écrit par Michael Wilson, alors placé sur une liste noire. C’est à lui que l’on a demandé en 1959 de travailler sur Lawrence d’Arabie, avant qu’il ne soit remplacé par Robert Bolt. Plus tard, Bolt a aussi signé les récits du Docteur Jivago ou de Mission. Mais il a aussi été arrêté en 1961 pour avoir manifesté en faveur du désarmement nucléaire, ce qui a interrompu le processus d’écriture et a retardé le tournage.

Peter O’Toole ne voulait pas du rôle

Au départ offert à Marlon Brando, Anthony Perkins puis Albert Finney, qui s’est révélé trop jeune, le rôle a finalement été proposé à Peter O’Toole. Mais l’acteur ne voulait rien savoir. Il aurait même dit : « Tout le monde voulait jouer ce rôle sauf moi. » Pourtant, une fois les cheveux teints, sa ressemblance physique avec Lawrence était si troublante qu’il a accepté de continuer.





Lawrence d'Arabie, de David Lean Photo : Columbia Pictures



Une collaboration avec le roi Hassan II

Plusieurs scènes de désert ont été tournées en Jordanie. Pour aider, le roi du Maroc, Hassan II, a prêté son armée à la production pour incarner des figurants lors de la scène de la bataille pour la prise de Damas!

Un succès en salle et aux Oscar

Le film, qui a coûté 15 millions de dollars, en a rapporté plus de 70. Et à la cérémonie des Oscar, il a récolté sept statuettes, donc celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et de la meilleure musique. Mais rien pour les acteurs…

Un tournage sur les chapeaux de roues

Si le tournage a été long, notamment en raison des fortes chaleurs à supporter dans le désert, l’équipe tournait encore six semaines avant la première présentation du film, lors d’une soirée de gala à laquelle assistait la reine d’Angleterre. Pire, ni le réalisateur, ni la monteuse, ni le compositeur Maurice Jarre n’avaient vu le film complété avant cette présentation.





Lawrence d'Arabie, de David Lean Photo : Columbia Pictures



Le 70 mm, le meilleur allié de l’aventure

Tombé en désuétude sauf pour quelques esthètes (Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson), ce format a été dans les années 60 utilisé par les plus grands : Kubrick pour 2001 : l’odyssée de l’espace, William Wyler pour Ben Hur, Robert Wise pour West Side Story, etc. Dans Lawrence d’Arabie, la précision et la profondeur qu’il permet rendent à merveille l’immensité du désert et la soudaineté de certaines attaques.

Une des influences majeures de Star Wars

SI la saga stellaire de George Lucas retrouvait Alec Guinness, interprète du prince Fayçal pour David Lean, elle puise également son souffle épique, ses couleurs, et la façon de filmer les déserts vides et oppressants de Tatooine dans Lawrence d’Arabie.





