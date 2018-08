Le trésor d’ICI Tou.tv : Démolition, de Jean-Marc Vallée

Davis a tout : un travail de banquier d’affaires dans lequel il excelle, une femme sublime et aimante, des relations comme il faut, une maison qui fait fantasmer les architectes. Et du jour au lendemain, après la mort de sa femme dans un accident brutal, tout s’écroule.

Si cette trame d’une vie parfaite bouleversée par des événements tragiques a souvent été suivie par les cinéastes, rares sont pourtant ceux qui lui auront fait prendre les bifurcations singulières que l’on trouve dans Démolition. Car Davis ne sera pas apathique, ou au contraire surperformant. Non. Il deviendra obsessif. D’abord quant à un distributeur automatique défaillant, ce qui l’entraînera dans une correspondance étrange et frénétique avec le service clientèle, ensuite quant à sa maison qu’il va s’employer à minutieusement détruire à coups de masse.





Démolition, de Jean-Marc Vallée Photo : VVS Films



Comme dans Wild ou dans Dallas Buyers Club, ses films précédents où déjà il réfléchissait avec finesse à l’idée de survie (ou plus précisément : comment survivre lorsqu’on est différent?), Jean-Marc Vallée fait de Démolition une œuvre-véhicule pour que se déploie le talent de son acteur. Mise en scène claire, nette, précise, récit construit avec un sens du suspense certain, le film met tout en place pour que la performance physique de Jake Gyllenhaal soit le véritable centre d’intérêt et moteur du film. Pulsionnel, paranoïaque, autodestructeur, son Davis plonge en démence avec une profondeur et une puissance particulièrement prenantes.

Si la seconde partie du film revient dans des terres bien plus connues, sentimentales et rédemptrices, rien ne vient pourtant entamer le sentiment d’assister à une véritable performance d’acteur, spectaculaire et baroque, comme le cinéma en offre finalement assez peu la possibilité aux acteurs. Sauf dans les films de Jean-Marc Vallée.



