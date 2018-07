Alice au pays des merveilles et ces insectes pas si bêtes au cinéma

Voyez Alice au pays des merveilles, sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 3 août à 19 h

Ils volent, grouillent ou rampent. Et dans la vie, en général, on s’en méfie comme de la peste. Pourtant, les insectes ont non seulement le droit de vivre, mais aussi celui de devenir de géniaux héros de films. La preuve en cinq.

Si bien sûr la version animée de Disney s’est imposée comme un classique, celle réimaginée en prises de vues réelles par Tim Burton (alors qu’Alice a 19 ans et revient dans le monde imaginaire des merveilles pour combattre la reine rouge) vaut aussi son pesant de cacahuètes. Colorée au point de faire mal aux yeux, flirtant avec une folie douce assez amusante, le film compte sur la présence de Johnny Depp en chapelier déjanté, de Mia Wasikowska en Alice, mais surtout, des insectes les plus particuliers jamais vus, à commencer par la chenille, nommée Absalom et qui règne comme une vieille sage sur l’étrange faune de cet univers fantaisiste.





Tout commence par un pique-nique. Plus bucolique, tu meurs. Mais alors qu’une femme enceinte connaît ses premières contractions pendant le repas, les humains fichent le camp en laissant notamment une boîte à sucre derrière eux. Une aubaine pour les fourmis. Mais qui pourra gagner entre les noires et les rouges? Et surtout, la petite coccinelle perdue sur le champ de bataille pourra-t-elle aider son amie fourmi noire? Petite merveille mêlant images de synthèse et décors en prises de vue réelles, récit d’aventure épique au charme irrésistible, le film, César du meilleur film d’animation en 2015, joue avec intelligence la carte du réalisme animal, refusant les dialogues, mais ne perdant pas une miette d’expressivité. Un régal.





C’est peut-être grâce à ce documentaire, patient et plein d’esprit, que le monde des insectes a réussi à prendre un relief que l’on n’imaginait pas au cinéma. Entièrement tourné par des caméras macros créées spécialement pour le film, durant plus de trois ans (auxquels il faut aussi ajouter deux ans de préparation et près d’un an de montage), le film traite ces insectes que l’on remarque habituellement à peine comme de véritables héros, magnifiant leurs déplacements par des travellings épiques ou des mouvements de grues majestueux. Un résultat spectaculaire et intime à la fois, notamment couronné de cinq César.





Une fourmi fort maladroite, une sauterelle méchante et son gang d’insectes bandits, des mouches, des escargots, des cafards jumeaux, des poux, un phasme… Tout le monde est au rendez-vous dans ce deuxième film sorti des studios Pixar (et où l’on remarque le début d’une tradition de clins d’œil aux films précédents du studio, puisque Woody le cowboy, héros du tout premier Pixar, Toy Story, apparaît dans 1001 pattes). Si les plus grands apprécieront la référence aux Sept mercenaires, les plus jeunes, eux, devraient trouver leur compte grâce à l’humour bon enfant et à l’animation pleine d’entrain de ces bestioles aux problèmes bien humains.





C’est une curiosité, une vraie. Pas juste parce que ce film est encore à ce jour le seul réalisé par Joe Payson. Ni même parce qu’il est le premier sorti de la compagnie de production MTV en 1996. Mais bien parce que ses héros sont… des coquerelles, résidant dans un appartement new-yorkais insalubre dont Joe devient le locataire, et que le film n’hésite pas à se transformer en comédie musicale. Des cafards qui chantent et dansent, donc, mais aussi des politiciens corrompus, des brigands, une histoire d’amour écolo, des titres de De la Soul et de Moby sur la bande originale : le résultat n’est certes pas un chef-d’œuvre, mais la bonne humeur, la satire outrée et le côté série Z revendiqué emportent l’enthousiasme.

Les irrésistibles cafards de Joe's Apartment (source: YouTube)







