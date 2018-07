5 leçons à tirer de Ratatouille

Rémi, un rat à l’odorat surdéveloppé qui s’entiche de haute cuisine française? Alfredo, un cuisinier pas si doué? Entre les deux, grâce au génie du réalisateur Brad Bird (Les Incroyable), la chimie opère et Ratatouille, petit rat devenu grand, s’est bel et bien transformé en héros aussi improbable que formidablement attachant.



Mieux que ça : regarder Ratatouille, qui a reçu l’Oscar du meilleur film d’animation en 2008, avec nos chers enfants, c’est aussi pouvoir en profiter pour leur apprendre cinq leçons qui leur serviront longtemps, en plus du commandement suprême du chef Gusteau, dont le petit rat Rémi est fan : tout le monde peut cuisiner!





On a toujours besoin d’un plus petit que soi

On ne sait jamais d’où peut venir l’aide dont on a besoin ni avec qui on peut devenir ami. Oui, même un rat et un humain peuvent devenir inséparables, et ce, même si l’humain a peur du rat et que ce dernier snobe l’humain! L’idée toute simple que rappelle intelligemment ce film, c’est que l’ouverture aux autres, quelles que soient leur origine, leur apparence ou leurs différences, c’est notre vraie richesse.





Il faut oser tous les mélanges

Safran et tomme de chèvre, fromage et fraise… Rémi le rat prend même des risques, comme aller chiper des aliments dans les cuisines humaines pour tester des mélanges de saveurs inédits, et il a raison. Il faut être audacieux. Comme le disait le chef Gusteau : « Tout le monde peut cuisiner, mais seuls les intrépides deviendront des génies. » Prendre des risques et oser suivre ses idées, même si elles semblent farfelues, c’est toujours gagnant.





Il ne faut pas avoir peur de la critique

Évidemment, la critique peut faire mal (aux ego!). En particulier celle d’Anton Ego, qui refuse que la cuisine soit un art accessible à n’importe qui. Toutefois, si l’homme, cruel, n’a pas la langue dans sa poche, il sait aussi être juste et ses rares compliments deviennent de vrais baumes au cœur. Mieux : une critique, si elle est constructive (comme celles que fait la cuisinière Colette à Alfredo), peut tout simplement aider à progresser et à faire mieux, si l'on a la patience et l’humilité de l’écouter.





Persévérer, c’est la clé du succès

Rémi, un rat qui rêve de gastronomie; Alfredo, un apprenti qui a besoin de réussir à tout prix; Colette, une femme qui doit prendre sa place dans un monde d’hommes : tous trois ont quelque chose en commun. Ils n’ont jamais baissé les bras. Malgré les difficultés, les embûches et les empêchements, ils ont poursuivi leurs passions, même quand tout semblait perdu. C’est exactement pour cela qu’ils ont fini par trouver leur place!





Qui garde son âme d’enfant ne vieillit jamais

Même aigri et sec comme un pruneau, le terrible critique Anton Ego n’a pas perdu l’essentiel : ses souvenirs d’enfance. C’est d’ailleurs lorsque Rémi le lui rappelle, par une formidable ratatouille, qu’il retrouve enfin le sourire et le goût du bonheur. C’est une jolie façon de nous rappeler que notre enfance est un lieu magique qui peut illuminer tout le reste de notre vie, tant que nous trouvons une façon de lui préserver une petite place dans notre cœur d’adulte.





