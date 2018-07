Le trésor d’ICI Tou.tv : Ouïghours : prisonniers de l’absurde, de Patricio Henriquez

Comment ne pas être choqué? Et bouleversé? Découvrir l’histoire de Khalil, d’Abou Bakker et d’Ahmat, telle que racontée par le documentariste Patricio Henriquez, c’est forcément (re)prendre conscience, douloureusement, que derrière les décisions géopolitiques et les stratégies de relations internationales, il y a toujours des femmes et des hommes qui en payent le prix.

Abou Bakker, Khalil et Ahmat l’ont plusieurs fois vécu dans leur chair. Ouïghours (des musulmans d’origine turque), ils se sont installés dans la région autonome du Xinjiang, en Chine, où ils ont été victimes d’une répression sauvage. Et après leur exil dans un petit village perdu dans les montagnes d’Afghanistan vers la fin des années 90, le sort ne les a pas laissés tranquilles. Car le 11 septembre est arrivé. Et pour eux a débuté un véritable cauchemar.





Ouïghours, prisonniers de l'absurde, de Patricio Henriquez Photo : ONF



Arrêtés par l’armée pakistanaise, ils seront en effet vendus 5000 $ chacun aux autorités américaines, à la recherche de coupables, et envoyés, avec 19 autres, à Guantanamo en 2002, où il leur appartiendra de prouver leur innocence. Inique et injuste, leur parcours du combattant (sans arme) sera heureusement facilité par quelques avocats et une traductrice, convaincus du bien-fondé de leur démarche. Il faudra pourtant attendre 2013 pour que les derniers prisonniers ouïghours soient libérés, même s’il a été reconnu officiellement, en 2003, qu’ils ne constituaient aucune menace.

Minutieusement et avec force détails, tel un enquêteur acharné des droits de la personne, Patricio Henriquez a donc décidé de retracer le parcours infernal de ces trois hommes, retrouvant, comme dans son précédent et essentiel Sous la cagoule, un voyage au bout de la torture, une rigueur factuelle mariée à une sensibilité communicative à l’injustice qui rendent son film proprement poignant.

Sacré meilleur film documentaire en 2016 au Gala du cinéma québécois (après que les prix eurent perdu leur nom de Jutra, et avant qu’ils ne deviennent des Iris), Ouïghours, prisonniers de l’absurde n’est pas que révoltant en nous faisant découvrir le sort tragique d’innocents pris dans les mailles d’une histoire qui les dépasse de loin. Il est aussi profondément humain, nous rappelant avec une force unique que, derrière chaque titre de journal, chaque image que l’on voit sur Internet sans trop y prêter attention, ce sont d’abord et avant tout des destins humains qui se jouent.





Découvrez Ouïghours, prisonniers de l’absurde sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : Vimeo).