Audrey Hepburn, ses diamants et quelques secrets

Une jeune femme, candide et fantaisiste, ainsi qu’extravertie et moderne, qui vend ses charmes en rêvant autant au grand amour qu’à assurer son avenir et dont la robe fourreau noire et l’immense porte-cigarettes sont restés dans les mémoires : on pensait tout savoir déjà d’Holly Golightly, héroïne du tonique, léger et enchanteur Diamants sur canapé, réalisé par Blake Edwards en 1961, mais quelques petits secrets restent à révéler. En voici cinq.





Diamants sur canapé, de Blake Edwards Photo : Paramount

Truman Capote, l’anti-Hepburn

En écrivant la nouvelle dont Diamants sur canapé est adapté, l’auteur Truman Capote n’avait qu’une actrice en tête : Marilyn Monroe. Lors du premier projet d’adaptation de cette œuvre, le réalisateur John Frankenheimer a proposé à l’actrice, mais a essuyé un refus, tout comme avec son deuxième choix, Kim Novak. Vengeance ou façon de rappeler que la brune valait bien la blonde, Audrey Hepburn, choisie directement par les producteurs, a refusé la présence de Frankenheimer, qu’elle ne connaissait pas, et a demandé que le film soit réalisé par Blake Edwards. Mieux : elle a imposé son talent d’actrice grâce au personnage d’Holly, enjouée, mais pétrie de tristesse et de mélancolie. Elle a ainsi prouvé à tous qu’elle pouvait jouer bien d’autres rôles que celui de la jeune fille rangée et timide qu’elle maîtrisait parfaitement.





Diamants sur canapé, de Blake Edwards Photo : Paramount

Un chat aussi star qu’Audrey Hepburn

Holly a un expressif chat de gouttière roux, auquel elle s’identifie et à qui elle n’a pas donné de nom, car comme elle, il est libre. Si neuf félins se sont succédé pour interpréter la bête, le chat principal, Orangey, est une star du petit monde hollywoodien, puisqu’il avait également joué dans les séries Mission impossible ou Batman et a remporté le prix Patsy pour ce rôle.





Diamants sur canapé, de Blake Edwards Photo : Paramount

Une robe pour les musées

Puisqu’il l’avait déjà habillée avec tant d’élégance pour Sabrina ou Drôle de frimousse, Hubert de Givenchy a été « imposé » par Hepburn au studio, une bonne intuition, puisque la robe en satin noir qu’elle porte, chignon relevé et rangs de perles en prime, au début du film, devant la vitrine de Tiffany’s, est devenue aussi célèbre qu’elle. Les modèles confectionnés pour le film sont d’ailleurs soit au musée du costume de Madrid ou ont été vendus aux enchères à Londres pour un montant record.





Diamants sur canapé, de Blake Edwards Photo : Paramount

Une appropriation culturelle regrettée?

N’en déplaise à ceux qui semblent avoir découvert le terme au cours de l’été 2018, l’appropriation culturelle ne date pas d’hier. Diamants sur canapé a été ainsi vivement critiqué pour le rôle confié à Mickey Rooney, celui du voisin japonais, et vociférant, d’Holly. Follement caricatural et ajoutant une touche de comédie physique à cette ambiance sophistiquée, Rooney a lui-même déclaré qu’il s’excusait d’avoir offensé qui que ce soit, tandis que Blake Edwards a lui aussi admis regretter son choix.





Diamants sur canapé, de Blake Edwards Photo : howell conant/paramount/kobal/re/Howell Conant/Paramount/Kobal/RE

Une fête à la hauteur de la légende

Si Diamants sur canapé a pu compter sur plusieurs éléments iconiques pour forger la légende, la scène de la fête, animée et délirante, dans l’appartement d’Holly en fait assurément partie. Quelques années plus tard, le réalisateur Blake Edwards en a réalisé une autre qui est restée dans les annales (The Party), mais pour cette mise en bouche qu’il a filmée à grand renfort de travellings et de mouvements de caméra souples et saisissants, c’est une véritable fête, avec véritable champagne et improvisations des comédiens, qu’il a organisée dans les studios de Paramount, pour capter, imagine-t-on, un véritable esprit festif et spontané qui donne envie de se joindre à cette troupe de joyeux invités.





Diamants sur canapé, sur ICI Radio-Canada Télé, vendredi 27 juillet à 14 h.

La bande-annonce (source : YouTube)