Le trésor d’ICI Tou.tv : Le dep, de Sonia Boileau

C’est l’hiver. Quelque part au Québec, dans une petite communauté autochtone. Au bord d’une route, un dépanneur. Lydia, la fille du propriétaire, accepte de remplacer une employée pour un soir, celui où elle devra fermer l’établissement, mais aussi préparer les enveloppes d’aide sociale que les bénéficiaires viendront chercher le lendemain. La routine… Jusqu’à ce qu’un homme cagoulé, armé et drogué, entre dans le dépanneur.

Un lieu isolé, la nuit, deux personnages : la formule est peut-être simple, mais elle fonctionne. Et même davantage. Car ce premier long métrage indépendant de la cinéaste d’origine mohawk Sonia Boileau a d’abord l’intelligence d’exploiter à merveille son cadre de bon petit film de genre. Musique anxiogène, montage dynamique, cadrages judicieux exploitant l’espace du dépanneur pour en tirer toute la tension possible, direction photo jouant dans les oranges, les jaunes et les ombres pour composer une atmosphère prenante : tout est là.





Le Dep" de Sonia Bonspille-Boileau Photo : K-Films Amérique



Mais là où Le dep se distingue, c’est aussi dans sa façon assez unique de savoir parler, dans les limites de ce polar au crescendo dramatique malin, de la réalité socio-économique des Autochtones, sans jamais avoir la main lourde ou accusatrice. Un texto qui prend un temps fou à être envoyé, parce que le réseau n’est pas conséquent? Tout est dit, dans cette séquence, toute bête, de l’isolement des membres de ces communautés éloignées. Et le film entier tiendra cette note exemplaire : celui de dire le plus en montrant le moins, sans complaisance, sans misérabilisme.

Un équilibre fascinant, entre la puissance du genre et le drame social, également atteint grâce aux performances des acteurs, aussi charismatiques que naturels : Charles Buckell-Robertson et la formidable Eve Ringuette, qui nous entraînent avec eux, sans que l’on se sente une seconde manipulés, dans ce jeu de peur, de culpabilisation et de responsabilisation collective (car le film est très clair sur ce point : s’en sortir, lorsque la vie est difficile, ce n’est pas qu’un droit, c’est aussi un devoir). Du fond, de la forme et ce petit frisson que l’on ressent lorsque l’on sent que l’on assiste aussi à la naissance d’une cinéaste : oui, Le dep est vraiment une belle surprise.





Découvrez Le dep sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).