Audrey Hepburn et ses héritières

Voyez Vacances romaines le vendredi 20 juillet à 14 h sur ICI Radio-Canada Télé

Audrey Hepburn dans Vacances romaines, de William Wyler Photo : Paramount Pictures

En 1953, la toute jeune Audrey Hepburn n’a pas encore une drôle de frimousse, ni de diamants sur son canapé, pas plus qu’elle n’est une Fair Lady. Mais en interprétant, pour William Wyler, dans son premier grand rôle hollywoodien, Anna, une princesse étouffée par les règles protocolaires et qui s’enfuit lors d’un voyage officiel à Rome, ville sublime qu’elle arpentera joyeusement au bras d’un homme qu’elle ne sait pas être journaliste (Gregory Peck), elle marque à jamais le monde du cinéma. Non seulement parce qu’elle va gagner Oscar, Golden Globes et Bafta, mais aussi parce que son jeu, son allure et sa présence vont influencer les actrices pour des générations à venir. Voici quelques-unes de ses héritières.





Song to song de Terrence Malick Photo : Les Films Séville Inc.

Lunaire comme Rooney Mara

On a beaucoup vanté le charme d’Audrey Hepburn. Mais dans Vacances romaines, en princesse dépassée par sa fonction et en fuite, elle donne à merveille l’impression d’être sans cesse en décalage, de ne pas être tout à fait de ce monde, comme si elle débarquait littéralement d’un univers différent. Une façon d’être et d’ouvrir ses yeux en grand, de paraître en même temps fragile et d’une détermination émouvante que l’on retrouve fréquemment dans le jeu de Rooney Mara, de Song to Song, de Terrence Malick, à Carol, de Todd Haynes.

Personal Shopper d'Olivier Assays Photo : Métropole Films Distribution

Rebelle comme Kristen Stewart

La filiation est peut-être moins évidente, mais ce personnage de princesse en fuite, Hepburn l’incarne sans crise ni larme, simplement en laissant son regard noir se charger autant d’une timidité humble que d’une résistance farouche à ceux qui ne voudraient pas la laisser faire. Une façon d’être soi et femme, sans s’excuser, sans l’exiger bruyamment non plus, qu’incarne également Kristen Stewart, notamment dans le Personal Shopper d’Olivier Assayas.

Le journal d'une princesse de Garry Marshall Photo : Buena Vista Canada

Bien élevée comme Anne Hathaway

Oui, Anne Hathaway a aussi, en début de carrière, joué les princesses. Mais au-delà du rôle commun (qui par ailleurs n’a strictement rien à voir), Hathaway semble une des rares actrices contemporaines à dégager cette allure de bonne élève, de première de la classe, aux bonnes manières et aux expressions fines qui caractérisaient tant Audrey Hepburn.

Jackie Kennedy interprétée par Natalie Portman dans le film Jackie, de Pablo Larrain Photo : Fox Searchlight Pictures

Délicate et forte comme Natalie Portman

Les attaches graciles, la nuque d’une finesse remarquable, les pommettes comme dessinées au scalpel, le corps menu et tonique d’ancienne danseuse… Mais ce n’est pas que physiquement que les deux actrices se ressemblent. C’est également dans cette façon assez unique de savoir combiner à cette délicatesse physique une force de caractère à laquelle on ne peut résister. Et entre la Jackie aussi vulnérable qu’insubmersible de Portman et la princesse en proie aux doutes mais d’une droiture rare d’Hepburn, les points communs apparaissent vite indéniables.

Winona Ryder dans la série « Stranger Things », diffusée sur Netflix Photo : CP/Curtis Baker

Enfantine comme Winona Ryder

Le cliché de l’actrice femme-enfant l’est peut-être devenu par ces deux actrices. Car Winona Ryder et Audrey Hepburn ont ceci en commun d’avoir su installer une persona presque asexuée, ou en tout cas qui ne joue jamais des armes « traditionnelles » de la séduction. Dans Vacances romaines, la dimension romantique n’en devient que plus jolie, le journaliste et la princesse n’étant jamais présentés comme des charmeurs, mais plutôt unis par une relation exempte de sous-entendus, uniquement motivée par l’idée qu’ils s’émancipent de leurs cadres de vie. La preuve? Imaginez si le film avait été réalisé, comme prévu au départ, par Frank Capra, qui voulait donner le rôle à Elizabeth Taylor!

Michelle Williams dans Wendy and Lucy Photo : Métropole Films

Mélancolique comme Michelle Williams

C’est peut-être le plus beau, chez Audrey Hepburn. Derrière la grâce et le mignon minois, derrière la prestance et l’élégance, la mélancolie n’est jamais loin. Souvent furtive, comme un éclair qui passerait dans ses yeux de biche, les rendant tristes et sombres en un clin d’œil. Peut-être une conséquence de la grave maladie qui a failli l’emporter petite fille, ou de la guerre qu’elle a vécue enfant. Michelle Williams semble avoir hérité directement de cette sensibilité à fleur de peau, capable de transformer ces femmes en leur donnant cette petite profondeur en plus qui les rend plus complexes et fascinantes que leurs consœurs.





Vacances romaines sera diffusé le vendredi 20 juillet, à 14 h, sur ICI Radio-Canada Télé.