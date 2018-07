Les cinq secrets du Dernier pub avant la fin du monde

Voyez Le dernier pub avant la fin du monde le samedi 14 juillet, à 23 h 17, sur ICI Radio-Canada Télé

Il y a 20 ans, 5 amis faisaient le tour des 12 pubs de leur petite ville anglaise, Newton Haven. Noyés dans l’alcool, les souvenirs sont flous. Mais cela n’empêche pas Gary, éternel ado, de vouloir remettre le couvert. De peine et de misère, il rassemble les quatre autres. Les habitants de la ville semblent toutefois de plus en plus étranges… pour ne pas dire robotiques.

Bienvenue dans le monde délirant du Dernier pub avant la fin du monde, joyeuse parodie alcoolisée des films d’invasion d’extra-terrestres où les références pleuvent autant que les piques contre l’apathie et l’uniformisation généralisée. Mais pas que…





Le dernier pub avant la fin du monde, d'Edgar Wright Photo : Laurie Sparham



C’est la fin d’une trilogie

Edgar Wright, à la réalisation et au scénario, et Simon Pegg, au scénario et au jeu, ont toujours vu leurs trois films – Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le dernier pub avant la fin du monde – comme une trilogie : la trilogie Cornetto. Et force est d’y voir une cohérence : au-delà des acteurs récurrents, du gag de la barrière (on vous laisse découvrir) et des crèmes glacées mangées par les héros, les trois inventent une nouvelle forme de parodie, ni graveleuse à la frères Wayans et leurs Scary Movie ni ouvertement ironique à la Mel Brooks, mais tendre, animée, on le sent, d’une vraie passion pour les codes des séries B et Z qu’ils détournent.



Tout le film est raconté… par les noms des 12 pubs!

C’est un des grands plaisirs des films de Wright et Pegg : dénicher les endroits saugrenus où ils ont pu glisser clins d’œil et autres friandises pour le spectateur. Dans Le dernier pub avant la fin du monde, ce sont entre autres les noms donnés aux 12 pubs qui font double effet. Car tous racontent en résumé un nouvel élément de l’intrigue. Du First Post jusqu’au The World’s End, évidemment.





Le dernier pub avant la fin du monde, d'Edgar Wright Photo : Laurie Sparham



Inspiré d’une histoire vraie…

L’idée d’une épopée alcoolisée à travers une ville n’est pas le fruit de l’imagination de Simon Pegg mais bien une histoire qu’il a lui-même vécue. Dans sa tendre et folle jeunesse, le futur acteur comique avait en effet entrepris de faire la tournée des pubs avec des amis. Et dans la vraie vie, il y avait 15, et non 12, pubs! D’ailleurs, le rôle de Gary, qu’il interprète, cheveux noirs et air blafard, lui a aussi été inspiré par la période gothique qu’il a traversée alors qu’il avait 18 ans!



Il y a toujours de la place pour la royauté dans les comédies

Les cinq amis portent tous des noms de famille « royaux » : Gary King, Andy Knightly, Peter Page, Steven Prince et Oliver Chamberlain. Mais plus encore, si la trame peut évoquer lointainement la quête des chevaliers de la Table ronde, Gary, le personnage principal, s’autoproclame « The once and future King », empruntant ainsi le titre d’un ouvrage de référence sur le roi Arthur signé T. H. White.





Le dernier pub avant la fin du monde, d'Edgar Wright Photo : Laurie Sparham



Des références à la tonne

The Thing, The Stepford Wives, They Live, James Bond (Pierce Brosnan vient en personne faire un petit tour!), Cabaret, Barton Fink, Casablanca et beaucoup d’autres sont cités, d’une façon ou d’une autre. On vous laisse vous amuser à trouver où et comment.





Le dernier pub avant la fin du monde, sur ICI Radio-Canada Télé, le samedi 14 juillet, à 23 h 17.

La bande-annonce (source : YouTube) :