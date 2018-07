Pays en quelques pages

Voyez Pays sur ICI Radio-Canada Télé le vendredi 13 juillet à 23 h 06

En 2016, après Sarah préfère la course, la cinéaste Chloé Robichaud a marié à nouveau son sens de l’observation sociopolitique à un portrait de femme touchant, tout en se lançant un autre défi de taille : celui de réfléchir au fonctionnement des règles politiques par le prisme de personnages féminins (interprétés avec un charisme pétri de douceur par Macha Grenon, Emily VanCamp et l’impressionnante Nathalie Doummar).





La comédienne Nathalie Doummar dans le film Pays, de Chloé Robichaud Photo : La boite à Fanny



Une jeune députée fédérale, une négociatrice d’expérience et une présidente (celle de l’île imaginaire Besco) : voilà les trois piliers sur lesquels Pays s’appuie pour mieux englober autant de réflexions actuelles qu’atemporelles (être femme dans un monde d’hommes, l’exploitation minière, la défense du territoire et du développement durable, l’identité, l’équilibre entre la vie privée et la vie publique…).



Pour nous, Chloé Robichaud a choisi et commenté sa scène favorite de Pays.







« C'est un moment crucial dans le parcours du personnage de la jeune députée, Félixe. Elle prend conscience qu'elle sert de faire-valoir au sein de son parti et dans cette mission politique au pays fictif qu’est Besco. Malgré l'autorité qu'impose le sous-ministre Torpe, elle parvient à exprimer son constat. La scène permet aussi de comprendre les bouleversements intérieurs vécus par Torpe. Il est lui-même la marionnette de son propre ministère et il partage au fond le même ressentiment que celui vécu par Félixe. Il projette cette amertume dans ce qui devient un échange moralisateur entre eux deux. Félixe en ressort désillusionnée.

Pour moi, cette scène parle de la joute politique, de ses rouages et de ses secrets, parfois violents pour ceux qui la pratiquent. »





La bande-annonce (source : YouTube)