Chapeau melon et bottes de cuir et ces autres séries cultes d’enquête et d’espionnage devenues des films

Aujourd’hui, la tendance semble s’être inversée et ce sont plutôt les films qui deviennent des séries (Fargo, Psycho, Westworld…), mais longtemps, le cinéma a su profiter de la manne apparemment inépuisable et incroyablement variée que lui offraient les séries télé (Twin Peaks, In the Loop, 21 Jump Street…). On en revisite cinq dans l’univers des enquêtes et de l’espionnage.





Chapeau melon et bottes de cuir, de Jeremiah S. Chechik Photo : Warner

Chapeau melon et bottes de cuir

Ayant débuté en Angleterre et en noir et blanc en 1961, reprise dans les années 70, la série Chapeau melon et bottes de cuir a longtemps fait hésiter ses fans entre Emma Peel (Elizabeth Shepherd, puis Diana Rigg) et Tara King (Linda Thorson) pour porter lesdites bottes aux côtés de l’agent secret John Steed (Patrick Macnee). Au cinéma en 1998, on aura tranché pour la première, jouée cette fois par la puissante Uma Thurman face à Ralph Fiennes, parfait de réserve ironique et de second degré tout britannique. Caméos et clins d’œil inévitables à la série, Sean Connery en méchant, intrigue météorologique où triomphent, comme dans la série, l’absurde, le non-sens et une certaine poésie en carton-pâte : les maniaques de la série l’ont peut-être détesté, le film reste néanmoins moins dénué d’âme et de personnalité que beaucoup de superproductions.





Mission impossible, de Brian de Palma Photo : Paramount

Mission impossible

D’abord sur CBS (de 1966 à 1973), puis sur ABC (1988-1990), la série Mission impossible a ravi les amateurs d’espionnage improbable, de plans spectaculaires, de phrases cultes (« Ce message s’autodétruira dans 5, 4, 3… ») et d’airs entêtants. Bien sûr, les ingrédients de base sont restés les mêmes dans le passage au grand écran (une première fois en 1996 sous la houlette de Brian de Palma, dont la réalisation nerveuse et vive a fait des miracles, on attend le sixième volet le 27 juillet prochain), avec un ajout de taille : Tom Cruise qui a trouvé dans le rôle de l’agent Ethan Hunt un véhicule parfait à son énergie d’homme d’action inépuisable.





Charlie's Angels, de McG Photo : Sony Pictures

Charlie’s Angels

On peut aisément présumer que tous les ados des années 70 et 80 ont eu, à un moment, une affiche de l’une d’elles dans leur chambre. Dans la version télé, Kate Jackson, Farrah Fawcett-Majors et Jaclyn Smith ont inventé des archétypes de détectives privées aussi séduisantes qu’efficaces, tout en installant un univers d’action au féminin particulièrement énergique. Au cinéma en 2000 et 2003, Drew Barrymore, Lucy Liu et Cameron Diaz leur ont donné encore un petit peu plus de piquant et d’humour, les modernisant dans un féminisme moins revendicatif, mais plus évident, sous la réalisation sans temps mort et pimpante de McG.





Le fugitif, d'Andrew Davis Photo : Warner

Le fugitif

Sur ABC de 1963 à 1967, il a fallu près de 120 (longs) épisodes pour savoir comment le Dr Richard Kimble allait trouver l’assassin de sa femme et s’innocenter du meurtre! En 1993, Andrew Davis a fait le pari de resserrer l’intrigue en un seul film. Ô surprise : non seulement elle est ainsi devenue particulièrement palpitante, mais en outre a multiplié par mille l’attachement du spectateur à ce héros charismatique et persécuté interprété sans faille par Harrison Ford (la série des Jason Bourne a repris ce principe, remplaçant Ford par Matt Damon, elle aussi avec succès).





La Famille Addams Photo : Paramount

La famille Addams

Sur ABC, les spectateurs de 1964 à 1966 découvraient cette étrange famille gothique de psychopathes attachants, inspirés par les dessins de Charles Addams dans le New Yorker au cours des années 30. En 1991 et en 1993, Barry Sonnenfeld a entièrement dépoussiéré la série en noir et blanc, aux accents rétro-nostalgiques, en multipliant les gags politiquement incorrects alors que la famille tente de protéger sa fortune. Résultat? Alicia est devenue inoubliable sous les traits d’Anjelica Huston, la Chose est presque devenue réaliste grâce à de meilleurs effets spéciaux et on a découvert, mi-amusés, mi-effrayés, une toute jeune actrice : Christina Ricci, dans le rôle de Mercredi, le visage blafard et entouré de deux nattes noires. Et puis, un film dont MC Hammer signe le générique de fin ne peut évidemment pas être mauvais.





