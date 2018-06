Plein écran, épisode 13 : le monde merveilleux de l’autobiographie au cinéma

Ricardo Trogi s’est inspiré de trois années clés pour réaliser ses films 1981, 1987 (sur ICI Radio-Canada Télé les 20 et 21 juillet prochains) et 1991 (en salle dès le 27 juillet), dans lesquels il se raconte, sous les traits de Jean-Carl Boucher, à 11, à 17 et à 21 ans, en partant du principe que si tous n’ont pas le même destin, devenir un adulte, c’est quand même pas mal la même chose pour tout le monde. Et on lui a donné raison; ces films ont fait de lui un des rares cinéastes québécois à réconcilier public et critiques.

Comment a-t-il trouvé le dénominateur commun? La narration hors champ est-elle une technique facile? Pourquoi le faire trois fois? Se raconter, comme l’ont fait avant lui Nanni Moretti ou Woody Allen, est-ce la formule gagnante à tous coups? Comment incarner le rôle de son réalisateur qui met sa jeunesse en scène? Est-on coincés par un tel rôle?

Ricardo Trogi et Jean-Carl Boucher percent avec Helen Faradji tous les secrets de l’autobiographie au cinéma.

Comme toujours, Plein écran, ce sont aussi des recommandations faites par les invités et l’animatrice. Ce mois-ci : le meilleur film autobiographique :

Ricardo Trogi : Radio Days, de Woody Allen

La bande-annonce (source : YouTube)



Jean-Carl Boucher : La nuit américaine, de François Truffaut

Un extrait (source : YouTube)



Helen Faradji : Tarnation, un documentaire autobiographique réalisé en 2003 par Jonathan Caouette

La bande-annonce (source : YouTube)

