Le trésor d’ICI Tou.tv : Mal de pierres, de Nicole Garcia

Il arrive qu’on dise qu’un bon scénario peut être ruiné par un mauvais acteur, mais aussi qu’un bon acteur peut compenser des faiblesses narratives. Parfois, comme dans Mal de pierres, de Nicole Garcia, le scénario autant que la mise en scène sont littéralement transcendés par une actrice. Tout devient alors beaucoup plus clair.

Non pas que le romanesque osé, à grands coups d’ellipses, par Nicole Garcia, qui adapte ici un roman de Milena Agus, soit malhabile. Au contraire, sa fresque avance avec rythme, relatant par moments marquants le destin de Gabrielle, une femme rêvant de passion et de désir, mais que sa vie, rurale et petite-bourgeoise, condamne plutôt à une existence sage et au mariage. De sa première partie, où Gabrielle dévoile sa sensualité rugueuse et violente et doit rentrer dans le rang en étant mariée, à la seconde, où elle se meurt d’amour pour un homme en convalescence, rencontré alors qu’elle suivait une cure pour soigner ses pierres au rein, le récit construit par touches prenantes ce personnage de femme complexe, contradictoire, sauvage et éprise d’une liberté que la vie ne cesse de lui refuser.





Mal de pierres, de Nicole Garcia Photo : TVA Films



Moins assurée, la mise en scène, elle, fait dans la beauté un rien compassée, composant à grands coups de lumières veloutées et de plans-tableaux un univers un peu trop sage pour les passions de l’héroïne. Justement, on l’oublie, car il y a cette héroïne ou plutôt cette actrice.

Marion Cotillard, dans ce rôle, éblouit le spectateur, surpassant les défauts d’un film que d’autres auraient aggravé. Ses grands yeux bleus s’ombrent d’une larme, et c’est un torrent d’émotions qui se déverse à l’écran. Son visage se crispe lorsqu’elle se languit d’enfin connaître ce qu’elle appelle « la chose principale » et c’est un trouble intense qui saisit le spectateur, au point d’obscurcir tout le reste, même les interprétations pourtant solides de Louis Garrel et d’Alex Brendemühl (dans le rôle difficile du mari sacrificiel).

D’une précision rare, Cotillard, entre la Huppert de Madame Bovary et la Adjani de L’été meurtrier, irradie d’une beauté évidente et d’une tristesse indicible, et fait de son personnage une rareté dans le cinéma : un exemple de femme insaisissable, distante, mais habitée, au bord de la folie, pas forcément aimable, mais parfaitement passionnante.





Découvrez Mal de pierres sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).