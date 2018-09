Les trois atouts de Whiskey Tango Foxtrot

Il y a parfois de ces films qui passent sous le radar, noyés dans la masse de sorties en salle et ne parvenant pas à exister réellement. Est-ce la preuve qu’ils sont mauvais? Assurément pas. C’est plutôt de l’ordre d’une malchance, d’une distribution mal fichue ou d’un oubli. Dans le cas de Whiskey Tango Foxtrot (traduisible en alphabet international par l’acronyme WTF, qui veut bien dire ce que vous pensez), film sincère, original et intelligent, c’est bien d’une injustice dont il a pu s’agir, surtout avec ses trois atouts en or.





Glenn Ficarra et John Requa

Singuliers, les deux réalisateurs ont, en quelques films, réussi à imposer des univers de comédie sur des sujets apparemment peu propices à la franche rigolade. La romance rocambolesque de deux hommes en prison (I Love You Phillip Morris), l’histoire d’une divorcée qui doit réapprendre à séduire (Crazy, Stupid, Love) ou celle d’une journaliste sans envergure envoyée en Afghanistan, où elle doit s’improviser reporter de guerre pendant trois ans (Whiskey Tango Foxtrot); rien ne leur fait peur, et surtout pas le fait de s’aventurer sur le terrain, trop déserté, des films adultes, qui osent le mélange des genres (comédie, guerre, drame) et, surtout, qui refusent de prendre leurs spectateurs pour des imbéciles.





Tina Fey

Que celui qui n’a pas un préjugé extrêmement favorable envers Tina Fey, auteure et comédienne irrésistible, nous jette la première pierre. Toutefois, si l’on connaissait déjà l’humour brillant de cette femme, c’est la comédienne capable de donner une humanité folle à ce personnage de journaliste paumée, mais pas plus bête qu’une autre, inspirée par l’histoire vraie de Kim Barker, que l’on découvre. Comme dans 30 Rock, sa série phare, elle est capable d’être aussi drôle qu’humaine, tout en réussissant à prendre des virages sentimentaux touchants (dans le film, grâce à un photographe écossais) sans que rien ne semble cucul ou forcé.





Margot Robbie

Découverte dans The Wolf of Wall Street, de Martin Scorsese, la comédienne a depuis prouvé qu’elle n’avait pas qu’un physique avantageux, mais aussi toute une personnalité, charismatique, volontaire et sans complexe. Ce caractère d’antivictime va particulièrement bien au personnage de Tanya, journaliste expatriée, rodée à toutes les subtilités de son pays d’accueil, et qui permet à la comédienne de retrouver les deux réalisateurs qui l’avaient déjà dirigée pour le thriller Diversion.







