Le dep en quelques pages

C’est l’hiver. Lydia, fille du propriétaire d’un dépanneur en bord de route, donne un coup de main à son père pour la soirée. Elle doit fermer l’établissement et préparer les enveloppes pour les bénéficiaires de l’aide sociale qui viendront les chercher le lendemain. Une soirée sans rien de particulier, jusqu’à ce que…

Musique anxiogène, montage dynamique, cadrages judicieux maximisant la tension de ce huis clos prenant, direction photo atmosphérique, crescendo dramatique, acteurs charismatiques et crédibles (en particulier Ève Ringuette, épatante) : dans Le dep, les armes de tout bon petit polar sont déployées. Mieux encore, la jeune réalisatrice d’origine mohawk Sonia Boileau réussit sans insistance, sans victimisation et sans misérabilisme à y exposer les préoccupations socioéconomiques des communautés autochtones (isolement, violence, dépendance, pauvreté) avec une intelligence et une simplicité assez formidables.

Le Dep" de Sonia Bonspille-Boileau Photo : K-Films Amérique

Pour encore mieux plonger dans l’univers de ce petit film indépendant aux grandes idées, la cinéaste Sonia Boileau a accepté de commenter pour nous sa scène préférée du Dep.







« La première scène [29] de l’extrait me donne encore des frissons. C’est d’ailleurs une des seules scènes que j’arrive maintenant à regarder sans voir ce que j’aurais pu faire de mieux. Le jeu, la lumière, la douceur du moment… Il y a un calme qui est si nécessaire à ce moment-ci dans le film. Ironiquement, j’ai failli enlever cette scène entre deux versions du scénario. En écrivant, je [m’interrogeais sur] le réalisme d’avoir les deux personnages qui se remémorent des souvenirs d’enfance après [un si gros affrontement], mais finalement, c’est le contraire. Cette conversation est essentielle à la montagne russe émotive du film. Le bobo est gratté à ce point-ci dans l'histoire, on a trouvé la source de leurs douleurs. PA est brisé, Lydia le sait, mais elle l’aime quand même. Il n’y a rien de plus fort et de viscéral que l’amour familial. Et, à ce moment-ci, ils se donnent le droit de retourner à une époque où ils n’étaient pas encore “brisés”, où leur relation frère-sœur suffisait, malgré le chaos de leur vie à la maison. À cet instant, PA vit pleinement son regret, et on pense que ça y est, les deux se sont compris, c’est la réconciliation. Je suis très heureuse d’avoir gardé la scène finalement, surtout que Charles et Ève l’ont tellement bien livrée. Tout le plateau pleurait. Je n’exagère même pas. Pour l’anecdote, même les anglophones sur le plateau pleuraient sans comprendre le contenu du dialogue, juste en se basant sur l’émotivité qui se dégageait de la scène. Ce qui rend la scène encore plus crève-cœur est le dénouement qui suit [scène 31]. Après avoir vu son frère se défaire en morceaux, Lydia décide de lui donner l’argent, mais le bobo est si douloureux que PA, lui, ne choisit pas la famille. Il prend tout l’argent. La colère reprend le dessus, malgré leur moment, malgré l’amour qu’il a encore pour sa sœur et le fait que Lydia lui a donné son sapristi de 4000 piastres. Et ça, ça me fait encore de la peine, notamment parce que je m’identifie beaucoup à eux. Ça me faisait de la peine de l’écrire, mais encore plus de la voir à cause de [la façon dont] on l’a filmée – les silhouettes en profil, c’est dramatique et efficace. Quand Le dep joue en salle, je quitte habituellement [le cinéma] au début du visionnement, mais je reviens toujours pour voir la réaction du public à la scène 31. Et la réaction est presque toujours la même : une inspiration collective, comme une onde de choc, suivie d’un genre de marmonnement de frustration ou de tristesse. On voudrait donc que PA [fasse un choix différent]. »





Le dep, sur ICI Radio-Canada Télé, le vendredi 22 juin à 23 h 06.

La bande-annonce sur YouTube :