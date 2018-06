Du chant, du jeu et beaucoup d’amour : Yves Montand est Le milliardaire

Le milliardaire, sur ICI Radio-Canada Télé, le vendredi 22 juin, à 14 h

Le talent artistique est rarement unidirectionnel, et nombreux sont les exemples d’hommes et de femmes ayant réussi à s’exprimer aussi bien comme chanteurs que comme acteurs. En particulier en France. Nous profitons de la diffusion du Milliardaire, petit joyau de comédie musicale de 1960 signé George Cukor (et avant-dernier film de Marilyn, avant Les désaxés et son tragique décès), pour en célébrer cinq.





Le milliardaire, de George Cukor Photo : 20th Century Fox

Yves Montand

Richissime homme d’affaires, Jean-Marc Clément est embêté : une revue parodique s’apprête à le prendre pour cible sur scène très bientôt. Pour en avoir le cœur net, il assiste aux répétitions où une jeune femme particulièrement séduisante lui tombe dans l’œil, au point de le pousser à cacher son identité. Resté célèbre pour la liaison qu’Yves Montand a entretenue avec Marilyn lors du tournage, Le milliardaire a été en réalité réécrit en cours de route (le rôle était au départ prévu pour Yul Brynner, puis pour Gregory Peck) pour accueillir le chanteur, qui venait de faire un tour de chant triomphal à New York. Un rôle de séducteur que Montand endosse avec une aisance folle, lui qui jouait au cinéma dès 1945 (Étoile sans lumière, avec Édith Piaf), et qui a illuminé de sa présence charismatique et sombre Le salaire de la peur d’Henri-Georges Clouzot, ou Les sorcières de Salem, et qui a continué, après son aventure hollywoodienne, avec quelques-uns de ses plus grands rôles : Compartiment tueurs, Z ou L’aveu, de Costa-Gavras, Le cercle rouge, de Melville, ou César et Rosalie, Vincent, François, Paul et les autres ou Garçon, de Sautet, qui lui ont fait abandonner définitivement la musique.





Noce blanche, de Jean-Claude Brisseau Photo : Les Films du Losange

Vanessa Paradis

Elle n’a que 14 ans lorsque le monde succombe à son timbre de voix et à son air mutin, alors qu’elle chante Joe le taxi. Mais quelle carrière depuis! Musicale, bien sûr, mais aussi au cinéma, où son physique de petit oiseau gracile a su s’imposer dès le début, du plus grave (Noce blanche, de Jean-Claude Brisseau, qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin, ou La fille sur le pont, de Patrice Leconte) au plus léger (L’arnacoeur, avec Romain Duris) en passant par le plus loufoque (le délirant Atomik Circus, ou Un couteau dans le cœur, de Yann Gonzalez, où elle joue une productrice de films pornographiques).





Numéro Une, de Tonie Marshall Photo : Axia Films

Benjamin Biolay

Érudit et ténébreux, le chanteur a aussi su s’imposer depuis quelques années au cinéma. Timidement, d’abord, dans une apparition où il joue son propre rôle (Pourquoi (pas) le Brésil) ou en composant des bandes originales, puis plus franchement, dans Stella, de Sylvie Verheyde, qui lui vaut une nomination pour le César du meilleur acteur dans un second rôle, dans Personal Shopper, d’Assayas (où il joue Victor Hugo!), ou en homme d’affaires impitoyable dans Numéro une, de Tonie Marshall.





Vengeance, de Johnnie To Photo : ARP Sélection

Johnny Hallyday

Rock-star française (une des seules?), Johnny n’allait évidemment pas laisser le cinéma indifférent longtemps. Mais alors qu’Elvis, de l’autre côté de l’Atlantique, s’illustrait dans des films spécialement construits autour de lui et de son attrait sur les adolescentes (Johnny l’a fait aussi, notamment dans D’où viens-tu, Johnny?, comédie musicale kitchissime), Johnny aligne une filmographie plus chic et cinéphile : Détective, de Jean-Luc Godard, Conseil de famille, de Costa-Gavras, L’homme du train, de Patrice Leconte, Jean-Philippe, de Laurent Tuel (où il joue son propre rôle, dans un monde où Johnny n’existerait pas, comble du méta), Vengeance, de Johnnie To… Sans jamais perdre ce regard bleu acier aux mystères insondables que les grands réalisateurs ont adoré filmer.





Polisse, de Maïwenn Photo : Les films Séville

Joey Starr

Turbulent rappeur débarqué dans le paysage français au courant des années 90 avec son groupe NTM, condamné plusieurs fois pour différentes violences, Joey Starr semble pourtant avoir trouvé avec le cinéma un exutoire à sa personnalité hors cadre. Proche de son image publique de mauvais garçon dans ses premières apparitions, il se révèle plus tendre dans Le bal des actrices, de Maïwenn (qui lui vaut une nomination pour le César du meilleur acteur dans un second rôle), et plus émouvant dans Polisse(sa seconde nomination), avant d’oser les rôles plus complexes et éloignés de son charisme naturel, notamment dans l’étonnant mélo amoureux d’Emmanuel Mouret, Une autre vie.





Le milliardaire, sur ICI Radio-Canada Télé, le vendredi 22 juin, à 14 h

La bande-annonce (source : YouTube)