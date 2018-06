L’équipe du Fanatique

Le fanatique, sur ICI Tou.tv Extra et sur ICI Radio-Canada Télé le samedi 23 juin, à 1 h 42.

Bien sûr, l’histoire du cinéma est jalonnée d’immenses chefs-d’œuvre; de pures œuvres d’art qui nourrissent autant qu’elles émeuvent.

Mais elle est aussi marquée par des coups de circuit ultradivertissants, qui n’ont d’autre prétention que celle de remplir leur mission, comme Le fanatique (The Fan), réalisé en 1996 par Tony Scott, qui nous fait aussi réaliser que le film à suspense est un genre bien moins énergique depuis son décès, en 2012.

Dans les principaux rôles de cette plongée cinématographique en terre de baseball, on trouve :

Le gérant : Tony Scott

Ridiculisé pour son cinéma qui n’a jamais fait dans la dentelle et qui a toujours préféré les effets de manche à la subtilité et aux nuances (de Top Gun à Unstoppable), Tony Scott a pourtant façonné un style bien à lui, loin de la bêtise sexiste et grossière d’un Michael Bay ou de la pseudosophistication d’un Christopher Nolan. Un style qui a fait du divertissement son leitmotiv en marquant le cinéma d’action des années 1980 à 2010. Dans le lot, Le fanatique ne déroge à aucune stratégie « scottienne » : de l’adrénaline, des frissons et du « plein la vue ».

L’équipe : les Giants de San Francisco

Ces joueurs sont au cœur de l’intrigue, puisque tout commence avec le match d’ouverture de la saison 1996 de baseball, alors que l’équipe vient de recruter à fort prix un nouveau frappeur vedette. Ralentis sur les lancers et les frappers, vue aérienne du stade, lumières s’allumant comme des coups de fouet : Le fanatique fait tout ce qu’il peut pour mettre en images l’excitation et la liesse des jours de match.

Le lanceur : Robert De Niro

Les dernières années – et des choix douteux – nous ont quelque peu fait oublier que De Niro est un grand acteur. En 1996, juste après Heat et Casino, il endosse les habits miteux de Gil Renard, ancien joueur de baseball reconverti en vendeur de couteaux, divorcé et amateur enragé de balle. Licencié, il plonge dans la folie, et si l’on est loin de Taxi Driver, il reste que le sourcil arqué et le rictus mauvais de l’acteur réservent de belles balles courbes. Tony Scott avouait d’ailleurs sans problème que sans l’acteur, il n’aurait jamais fait ce film.





Le frappeur de puissance : Wesley Snipes

L’acteur américain n’a peut-être pas la carrière d’un joueur étoile, mais dans le rôle de Bobby Rayburn – un frappeur acheté pour 40 millions de dollars –, il a l’arrogance et l’explosivité requises. Efficace. Et peut-être l’un de ses meilleurs rôles.

Le releveur : Benicio Del Toro

En 1996, le Portoricain n’a pas encore joué chez Soderbergh ou Desplechin. En joueur rival de la même équipe, il se fait tout de même remarquer. Peut-être aussi en raison d’une teinture rousse du plus bel effet et d’une garde-robe impossible, qui va d’un blouson en acrylique blanc (porté sur un torse nu) aux chemises à motifs jaunes et bariolés dignes d’un champion.

L’arrêt-court : la réalisation

Montage frénétique (on estime que la durée moyenne des plans qu’on trouve dans Le fanatique est de… trois secondes!), scène de bataille dans un sauna où se mêlent brumes épaisses et filtre rouge sanglant, ralentis, effets de style tonitruants : la recette n’est peut-être pas délicate, mais elle est rentre-redans.

Le champ gauche : la direction photo

Entre ombres et lumières exagérées et plans quasiment fluo, les images du film rutilent comme un camion volé.

Le champ droit : la musique

Si le fan écoute principalement les Rolling Stones et leur rock à l’énergie communicative dans sa voiture, le film profite surtout de l’ambiance mi-anxiogène, mi-solennelle générée par la musique composée par Hans Zimmer (nommé pour neuf Oscars; il en a gagné un en 1995 pour Le roi lion).





Le champ centre : la relation père-fils

Parallèlement au baseball, le thème de la paternité fait aussi partie du film Le fanatique. Car tant le fan (violent et obsessif) que le joueur étoile (distant) ont des relations pour le moins problématiques avec leurs rejetons. Tout cela pourra-t-il s’arranger avec un coup de circuit? Le suspense est exactement là.







