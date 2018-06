Le trésor d’ICI Tou.tv : M. Turner, de Mike Leigh

Filmer la peinture… c’est un pari que peu de cinéastes essaient de relever. Trop de biographie et c’est le film-Wikipédia factuel, sans âme, qui pointe son nez. Trop de sensations et c’est l’essai abstrait dont l’hermétisme ne peut provoquer qu’indifférence. Sens de l’équilibre, couleurs, harmonie : faire un grand film sur un peintre est probablement aussi compliqué que de réussir une toile de maître.

En 2014, le Britannique Mike Leigh (Secrets et mensonges, Vera Drake) se lance pourtant ce défi en ajoutant une autre couche de difficulté : celle de raconter la vie de J. M. W. Turner, précurseur incompris de l’impressionnisme, qualifié de « peintre de la lumière ». Un homme qui a payé sa renommée des railleries et des incompréhensions autant du public que des membres de l’élite et qui est mort en 1851 à l’âge de 76 ans. Et comme si cela ne suffisait pas, ce sont les dernières années de sa vie – alors que le peintre ne tente plus de cacher son tempérament et son caractère de cochon, malgré une rencontre avec la propriétaire d’une pension de famille au bord de la mer qui l’adoucit – qu’aborde le film.





M. Turner, de Mike Leigh Photo : Métropole Films



Un homme aussi grognon que ses peintures sont lumineuses? Oui. Et c’est exactement comme cela que Mike Leigh le dépeint. D’abord en détaillant quelques chapitres de sa vie dans une succession de saynètes-tableaux magnifiquement composées et mises en scène, toujours caressées par une lumière mordorée ou scintillante, résultat du travail du directeur photo Dick Pope (fidèle collaborateur de Leigh). Ces scènes évoquent tant le travail de ce peintre qu’elles magnifient la nature anglaise, rendue sauvage et pittoresque d’un même regard.

Puis – et peut-être surtout – le peintre prend vie grâce à la décision de Leigh de confier le rôle de Turner à son acteur fétiche, Timothy Spall, qui joue ici une cinquième fois pour lui. Grognon, « bougon », coupé du monde sauf lorsqu’il peint, Spall livre une interprétation toute théâtrale de Turner, entre farfadet malicieux et génie torturé. Un périlleux travail d’équilibriste dont l’acteur se sort sans complaisance ni caricature : ainsi, il fait montre d’autant de finesse en s’impliquant dans la trivialité de la vie quotidienne qu’en s’élevant de manière quasi spirituelle dans la création. Cet exploit a notamment été récompensé du prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 2014.

Oui, c’est un défi que de réussir un film sur un peintre. Mais, parfois, la grâce opère. Sans forcer. Avec humilité et générosité. Deux qualités que personne ne pourra jamais enlever à Mike Leigh.





Découvrez M. Turner sur ICI Tou.tv Extra. La bande-annonce (source : YouTube).