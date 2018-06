Marilyn, Billy Wilder et leurs jolis clins d’œil

Voyez Sept ans de réflexion, sur ICI Radio-Canada Télé, le vendredi 15 juin à 14 h

Billy Wilder a excellé autant en film noir (Double Indemnity) qu’en comédie (Some Like it Hot) en raison notamment de son talent unique de dialoguiste, du rythme soutenu qu’il imposait à tous ses films, et de sa mise en scène tonique, parfois vénéneuse, parfois lumineuse. Mais si le cinéaste, auteur populaire au meilleur sens des deux termes, a laissé une trace indélébile dans l’histoire du cinéma, c’est aussi parce qu’il a su truffer ses films d’inspirations et de clins d’œil hilarants. Au moins cinq de ces éléments se sont glissés dans son film Sept ans de réflexion, l’une de ses comédies majeures, dans lequel Marilyn Monroe (qui avait acheté les droits de la pièce de théâtre dont le film est adapté) a joué comme jamais avec un mélange exquis et affolant d’innocence et de sex-appeal.





Le loup de Tex Avery, dans Droopy Photo : MGM

Tex Avery et son Loup

Années 50 obligent, durant l’été, les femmes et les enfants partent en vacances tandis que les hommes restent en ville pour travailler. Le chat parti, les souris dansent? Absolument. Car dès la deuxième séquence montrant un troupeau d’hommes aux yeux exorbités qui suivent une femme aux courbes affolantes alors qu’ils sont encore sur le quai de la gare où ils disent au revoir à leurs femmes, Wilder donne le ton : l’hypocrisie masculine et les conventions sociales sont des sujets en or pour les comédies. L’homme, cet animal… Tout un défi pour notre héros Richard, célibataire pour l’été, et dont la nouvelle voisine a l’apparence de… Marilyn Monroe. Wilder illustre la tension en accentuant par exemple le bruit du cou qui craque dès que l’homme regarde Marilyn monter des escaliers. Cette exagération empêche non seulement toute accusation de misogynie, mais elle ouvre en plus entièrement la porte à la parodie.





Tant qu'il y aura des hommes / Sept ans de réflexion Photo : Columbia Pictures / 20th Century Fox

Tant qu’il y aura des hommes (From Here to Eternity, de Fred Zinnemann, 1953)

Deborah Kerr et Burt Lancaster, amants maudits, enlacés dans le sable, roulant et s’embrassant alors que les vagues les caressent. L’image est restée célèbre. Et c’est exactement à cette séquence de Tant qu’il y aura des hommes que rend hommage Wilder en filmant le fantasme de Richard dans lequel il reste de marbre devant les avances de la meilleure amie de sa femme, qui l’enlace sur le sable, au bord de l’océan.





Sept ans de réflexion, de Billy Wilder Photo : 20th Century Fox

Roméo et Juliette

Comme dans la pièce de Shakespeare, la blonde Marilyn est sur son balcon tandis que Richard lui parle d’en bas. La perspective la magnifie et rend l’interaction délicieusement romantique. Mais il y a une différence notable : Marilyn est cachée derrière quelques plantes et seuls son visage et ses épaules nues paraissent. Ce jeu rend la scène encore plus affolante avec les règles de la censure en vigueur à l’époque.





L'étrange créature du lac noir, de Jack Arnold Photo : Universal Pictures

L’étrange créature du lac noir (Creature from the Black Lagoon, de Jack Arnold, 1954)

Richard a peur que Marilyn trahisse son secret (il a essayé de l’embrasser), et il l’imagine le décrivant au monde entier penché sur elle, les yeux exorbités et l’écume aux lèvres, comme la créature du lac noir. Plus mythique encore, c’est après que Richard l’ait emmenée au cinéma voir ce film qu’elle va s’arrêter juste au-dessus d’une bouche d’aération pour sentir le frais du métro, vêtue d’une robe blanche plissée à dos nu, ce qui créera l’une des scènes les plus inoubliables (et osées pour l’époque!) du cinéma.





Sept ans de réflexion, de Billy Wilder Photo : Fox Searchlight

Marilyn elle-même

C’est peut-être la référence la plus drôle et la plus maligne du film. Alors que Richard dit à un ami de sa femme venu lui rendre visite qu’il peut tout expliquer, y compris la présence d’une blonde dans la cuisine, et que l’ami lui demande : « Quelle blonde? », il lance, comme si la réalité et la fiction se dédoublaient : « Ha! Tu aimerais le savoir… Peut-être que c’est Marilyn Monroe! » Quant au rôle dont la blonde a hérité, il est celui d’une jeune fille anciennement modèle ayant fait des photos osées, devenue actrice pour des publicités, mais qui rêve de grande tragédie, comme Sarah Bernard et comme… Marilyn! Plus méta, on meurt.





