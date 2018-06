Les délicieux secrets du Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes

Gilles Jacob a fréquenté le Festival comme critique dès 1964, puis comme délégué général à partir de 1978, et enfin comme président (de 2001 à 2014). Il a aussi produit et réalisé des films sur cette grande fête du cinéma qu’il a tant aimée, en plus d’écrire des ouvrages à son sujet. Mais il ne l’a peut-être jamais autant aimée que dans ce délicieux Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, où il détaille ce dernier de A à Z, avec cette plume si légère qui habille cette pensée si solide et avec cette touche d’espièglerie qui rend son regard absolument irrésistible (il faut oser conclure l’entrée consacrée au Québec par cette phrase : « Vive le Québec occupé… à faire des films! »).

Histoire, amour, humour – toujours, sans quoi les egos et autres chausse-trappes ne sont pas supportables! – et engagement total (mais loin d’être totalitaire) pour le cinéma : la plongée est irrésistible.

Et comme une visite des coulisses ne se fait jamais sans révéler quelques secrets, en voici 10 que nous avons appris au cours de cette lecture bonbon.

1) Chaque année, les bulletins de vote des membres du jury, chargé de remettre la Palme d’or, sont détruits après le Festival! D’ailleurs, le Festival possède sa propre imprimerie.

2) Isabelle Adjani, présidente du jury en 1997, a traité Mike Leigh de nain de jardin.





Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola Photo : United Artists

3) Durant les mois précédant l’édition 1979 du Festival où il allait présenter Apocalypse Now, Francis Ford Coppola, trop anxieux, tournait chaque semaine une fin différente au film. L’une d’entre elles a été présentée dans la grande salle, une autre dans une petite salle louée rue d’Antibes.

4) En 1953, Henri-Georges Clouzot, président du jury, n’hésitait pas à interrompre la projection s’il avait faim, à emmener tout son jury au restaurant et à reprendre ensuite le film où ils l’avaient laissé, comme si de rien n’était.





Bouge pas, meurs, ressuscite, de Vitali Kanevsky Photo : Lenfilm Studio

5) Né en Mandchourie extérieure, Vitali Kanevski est venu présenter son tout premier film, Bouge pas, meurs, ressuscite, au Festival en 1990, sans parler un mot de français et un rien perdu. Après avoir rencontré des marins suédois et bu toute la nuit, il a passé sa première nuit cannoise à dormir sur la plage et a été réveillé par un policier municipal, avant de finir sur la scène du Palais, où son film lui a fait remporter la Caméra d’or.



6) Au cours des années, des prix spéciaux ont été inventés et remis. Et c’est Jean Cocteau qui a inventé le nom du plus joli : le prix international du film de la bonne humeur.





La pianiste, de Michael Haneke Photo : Métropole Films

7) En 2001, La pianiste, de Michael Haneke, a d’abord été refusé par le Festival, qui le jugeait trop long. Mais après une coupe d’une demi-heure, il a fini par trouver sa place dans la sélection officielle et gagner le Grand Prix ainsi que les prix d’interprétation féminine et masculine.

8) En 1966, une projection pour le moins parallèle fit sensation, et tout le monde s’y précipita : celle du film pornographique Massacre pour une orgie, de Jean-Loup Grosdard.

9) Les architectes ont dû rapetisser les marches du tapis rouge, car elles étaient trop hautes pour pouvoir être montées en talons hauts.





L'homme de marbre, d'Andrzej Wajda Photo : Fravidis

10) La première année de Gilles Jacob comme délégué général a été marquée par la présentation surprise de L’homme de marbre, d’Andrzej Wajda. Le cinéaste polonais avait mis 14 ans à pouvoir le réaliser. Mais le pays refusa de le montrer au sélectionneur, qui se débrouilla donc pour en trouver une copie, le regarder, le sélectionner et le projeter « clandestinement » après avoir caché le film dans des bobines rouillées qui portaient le titre J’irai cracher sur vos tombes, cachées hors du Palais.



Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, de Gilles Jacob, éditions Plon