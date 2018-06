L’aile ou la cuisse : la comédie française à son plus savoureux

Voyez L’aile ou la cuisse, sur ICI Radio-Canada Télé le lundi 11 juin, à 9 h.

En 1976, Claude Zidi a réuni le vétéran Louis de Funès et l’apprenti Coluche (le premier dans le rôle d’un critique culinaire, le second dans le rôle de son fils, qui préférerait ne pas avoir à suivre le chemin paternel) pour une comédie culinaire qui, sous ses dehors potaches, laisse aussi en bouche une jolie note de satire sociopolitique, tout en cachant de goûteux secrets. Nous en avons choisi cinq.

Louis de Funès a bien failli ne jamais faire ce film

Alors qu’il est associé à son nom et à sa carrière, L’aile ou la cuisse, l’un de ses films les plus populaires, a bien failli devoir se passer de Louis de Funès. Le comédien adulé des Français pensait en effet ne pas pouvoir revenir au jeu après un terrible double infarctus. Les assurances insisteront d’ailleurs pour qu’une ambulance et une équipe de réanimation soient toujours sur le plateau durant le tournage.





L'aile ou la cuisse, de Claude Zidi Photo : EyeSteelFilm



Et Coluche non plus!

Si le scénario avait été écrit avec Funès en tête, le rôle de son fils, lui, était d’abord pour un des membres de la troupe des Charlots, puis a été proposé à Pierre Richard et à Bernard Menez, avant finalement d’être donné à Coluche! Toutefois, Funès ne connaissait pas le jeune acteur et c’est grâce à son fils, fan de l’humoriste en salopette, que Funès s’est laissé convaincre. Sur le plateau, ils se sont toutefois entendus comme larrons en foire et Funès a insisté pour que le nom de Coluche apparaisse en haut de l’affiche, juste à côté du sien.



Des référents bien réels

Le film oppose, sur fond de comédie, la rivalité fondamentale, notamment en France, entre la haute gastronomie et la nourriture rapide industrielle. Elle s’incarne à travers deux personnages : Charles Duchemin, directeur d’un guide clairement inspiré du Guide Michelin, et Jacques Tricatel, personnage d’homme d’affaires créé pour caricaturer l’industriel Jacques Borel, créateur de restaurants d’hamburgers et autoroutiers.





L'aile ou la cuisse, de Claude Zidi Photo : EyeSteelFilm



Un assistant-réalisateur qui fera du chemin

Pour concevoir le film, Claude Zidi avait fait appel à un jeune assistant-réalisateur : Jean-Jacques Beinex qui, quatre ans plus tard, a fait retentir son propre nom en réalisant un premier long métrage remarqué, Diva, avant de signer entre autres La lune dans le caniveau ou 37°2 le matin.

Un tout petit rôle pour une future gueule du cinéma français

En guettant bien les membres de la troupe de cirque que met aussi en scène L’aile ou la cuisse, vous pourrez apercevoir Gérard Lanvin dans son tout premier et petit rôle, avant que son succès n’explose l’année suivante, grâce à son interprétation du chevalier blanc dans Vous n’aurez pas l’Alsace et la Lorraine, réalisé par Coluche!

